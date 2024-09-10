В Казахстане выросла доля заемщиков с долгом по потребкредитами свыше 5 млн тенге

Беззалоговые потребительские займы (БПЗ) сохранили высокие темпы роста в 2023 году. При этом основной рост портфеля обеспечили заемщики, имеющие совокупный долг от 1 до 5 млн тенге и больше 5 млн тенге. Подробнее в материале Zakon.kz.

В 2023 году беззалоговые потребительские займы (БПЗ) сохранили высокие темпы роста, которые превысили годовой рост номинального ВВП. По итогам года портфель БПЗ достиг объема в 8,79 трлн тенге при годовой инфляции в 9,5% и годовом росте номинального ВВП на 14,9%. Данная тенденция свидетельствует о сохранении повышенного спроса на БПЗ со стороны населения, говорится в отчете Национального банка о финансовой стабильности Казахстана.

В целом по итогам 2023 года количество уникальных заемщиков, имеющих БПЗ, достигло 7,17 млн человек, против 6,76 млн в 2022 году.

"Рост портфеля БПЗ являлся разнонаправленным в разрезе размера совокупного долга заемщиков. В 2023 году портфель БПЗ вырос в основном благодаря росту портфелей кредитов заемщикам, имеющим совокупный долг от 1 до 5 млн тенге и больше 5 млн тенге (41% и 56% от роста в 1,95 трлн тенге соответственно), в то время как объем сегмента заемщиков с долгом меньше 500 тыс. тенге сократился на 1%. Вклад сегмента заемщиков с долгом от 5 до 10 млн тенге вырос почти в два раза – с 21% в 2021 году до 41% в 2023 году". Национальный банк РК

При этом при сравнении темпов роста сегментов розничного портфеля и темпов роста номинального ВВП видно, что в 2022 и 2023 годах рост долга превышает рост номинального ВВП только для заемщиков, чей совокупный долг более 1 млн тенге. Согласно данным Нацбанка, портфель БПЗ физических лиц с наиболее крупной задолженностью (более 10 млн тенге) вырос в 2023 году на 123,8%, а портфель от 5 до 10 млн тенге вырос на 71,7%.

Фото: Национальный банк РК

В то же время вместе с высокими темпами роста портфеля заемщиков с большим уровнем задолженности растет их доля от общего портфеля БПЗ физических лиц. По состоянию на 1 января 2024 года кредиты заемщиков с долгом более 5 млн тенге занимают 28% общего портфеля БПЗ, а вместе с сегментом от 1 до 5 млн доля от портфеля превышает 80%.

"Одной из причин роста количества заемщиков с крупным совокупным долгом может являться наличие у таких заемщиков большого количества займов. По состоянию на 1 января 2024 года, 63%, 73% и 89% от общего числа заемщиков с долгом от 1 до 5 млн тенге, от 5 до 10 млн тенге и свыше 10 млн тенге соответственно имеют четыре и более кредитов. В группе с долгом ниже 500 тыс. тенге доля заемщиков с четырьмя и более кредитами составляет 17%". Национальный банк РК

Предполагается, что причина большого количества кредитов в сегментах с крупным совокупным долгом в возросшей популярности банковских сервисов по оформлению покупок в рассрочку по околонулевой процентной ставке. В то же время результаты анализа свидетельствуют о противоположной тенденции.

В Нацбанке указывают, что по состоянию на 1 января 2024 года доли займов, выданных по ненулевой процентной ставке, в сегментах с долгом от 5 до 10 млн тенге и свыше 10 млн тенге, составляют 93% и 95% от объемов этих портфелей заемщиков в сегменте от 1 до 500 тыс. тенге займы по нулевой ставке занимают 63% от общего долга.

"Учитывая, что основным драйвером роста портфеля БПЗ физических лиц является портфель заемщиков с совокупным долгом больше 1 млн тенге, а доли займов с нулевой ставкой для этих заемщиков значительно ниже, можно предположить, что беспроцентные займы не являются причиной роста портфеля БПЗ физических лиц". Национальный банк РК

В разрезе количества займов, в сегментах от 1 до 500 тыс. тенге и от 500 тыс. до 1 млн тенге большая часть кредитов была выдана по нулевой ставке – 73% и 62%, соответственно. В сегменте с наибольшей совокупной задолженностью заемщиков (свыше 10 млн тенге) беспроцентные кредиты составляют приблизительно одну треть от всего количества займов.