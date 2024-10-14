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Кредитование ИП опережает потребительские займы по темпам роста

рост, кредиты, динамика, ИП, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:57 Фото: Freepik
Согласно статистическим данным рост кредитования ИП в этом году превысил темпы роста потребительских кредитов. Подробнее – в материале Zakon.kz.

С начала 2024 года кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 30,9%, до 2 трлн тенге, согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В августе по сравнению с июлем объем кредитов вырос на 3,1%. Основной прирост обеспечили займы, выданные ИП, занимающихся розничной торговлей (+3,2%) и предоставлением услуг по проживанию и питанию (+3,5%). При этом наиболее активный рост кредитования ИП наблюдался в апреле и мае (+4,3% и 5,3% к предыдущему месяцу).

кредиты, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:57

Фото: Zakon.kz

Для сравнения: кредиты населению к августу выросли до 19,2 трлн тенге. С начала 2024 года рост на 14,8%. В структуре кредитов населению потребительские займы выросли до 12,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 22,7%.

Таким образом темпы роста кредитования индивидуальных предпринимателей превысили темпы потребительского кредитования по итогам восьми месяцев года.

потребительские кредиты, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:57

Фото: Zakon.kz

При этом следует уточнить, что в августе основной рост потребительских кредитов преимущественно был обусловлен технической реклассификацией займов на сумму порядка 400 млрд тенге из категории прочих займов в категорию потребительских займов.

Добавим, что кредитование ИП заметно увеличилось и по итогам прошлого года. Так, согласно исследованию Первого кредитного бюро, в 2023 году сумма выданных ИП займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тенге. А число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. единиц. При этом рост объема выдач отмечался как в банках, так и в МФО.

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