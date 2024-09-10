Тенге начал неделю с укрепления: что поддерживает курс нацвалюты

Курс тенге продолжает укрепление по отношению к доллару, которое началось в конце прошлой недели. Что поддерживает курс нацвалюты, в материале Zakon.kz.

Новая неделя началась с укрепления курса нацвалюты. Так, пара USD/KZT в понедельник снизилась до 478,93 тенге за доллар (–1,47 тенге), отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Таким образом, за неделю (со 2 по 9 сентября) доллар подешевел на 3,6 тенге, согласно данным KASE.

Фото: KASE

"В условиях нейтрального в целом внешнего фона (влияние повышения цены на нефть могло нивелироваться ростом индекса доллара США) подобная динамика в большей степени определялась внутренними факторами". АФК

По данным аналитиков ассоциации, в большей степени на укрепление курса тенге повлиял профицит торгового баланса, повышенные в сентябре нетто-объемы продаж инвалюты Нацбанком, а также рост спроса со стороны нерезидентов на казахстанские государственные ценные бумаги (ГЦБ).

Согласно информации Нацбанка, за июль – август вложения зарубежных инвесторов выросли до 866 млрд тенге, против средних значений с начала года около 600 млрд тенге.

Аналитик Анна Бодрова также полагает, что тенге удалось улучшить свое положение во многом за счет возвращения Нацбанка к бюджетным трансферам из Нацфонда.

"Такая активность могла стабилизировать объем валютного предложения на площадке, что позитивно сказалось на равновесии тенге". Анна Бодрова

При этом со стороны сектора нефти тенге, как и на прошлой неделе, не получает поддержки. Нефть марки Brent находилась в районе 71,8 доллара за баррель.

Согласно данным АФК, в фокусе внимания нефтетрейдеров находится ураган Франсин, набирающий обороты на юго-востоке Мексиканского залива. Американские нефтегазовые компании начали эвакуировать персонал и ограничивать бурение, чтобы подготовиться к тропическому шторму, пик которого ожидается завтра.

Отмечается, что, по данным Управления энергетической информации США, на побережье Мексиканского залива приходится около 50% нефтеперерабатывающих мощностей страны. В то же время нефтяные котировки могла поддержать информация, что Китай восполняет свои стратегические резервы нефти на фоне снижения цен, скупая ежемесячно около 16 млн баррелей нефти.

Что касается прогнозов по курсу, то ожидается, что американский доллар во вторник будет торговаться в диапазоне 477-481 тенге, евро – 527-535 тенге, рубль – 5,25-5,35 тенге, китайский юань – 67-68 тенге.