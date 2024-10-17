Что происходит с курсом доллара на текущей неделе

Несмотря на укрепление курса нацвалюты в начале недели, тенге продолжает слабеть по отношению к доллару в последние несколько дней. С чем может быть связана такая динамика, в материале Zakon.kz.

Курс доллара на этой неделе продолжает оставаться довольно высоким. Несмотря на снижение до 484,5 тенге в понедельник, доллар постепенно начал расти в последующие дни.

Так, по итогам торгов среды средневзвешенный курс по паре USD/KZT закрылся на отметке 488,67 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Как отмечала аналитик Анна Бодрова – в понедельник тенге в паре с долларом США реабилитировался на казахстанской бирже после обвала. Причинами такой стабилизации эксперт назвала "вмешательство Нацбанка с интервенциями", а также дополнительные продажи валюты с целью поддержки тенге. Однако уже во вторник доллар пошел вверх, а на рынке стали заметны "риски реализации новой волны продаж тенге".

"Курс казахстанского тенге в паре с долларом США все еще достаточно слаб на бирже KASE. Сейчас тенге уже не падает так быстро, как ранее, но сохраняется под давлением – в этом плане все без изменений". Анна Бодрова

Аналитик добавила, что со стороны рынка нефти тенге все так же не получает опоры и поддержки.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отмечают, что объем торгов в среду продолжил рост до 294,3 млн долларов, сигнализируя о сохранении повышенного спроса на инвалюту в моменте. При этом спрос на валюту может быть связан с необходимостью оплаты растущих импортных поставок в страну перед сезонным увеличением потребительской активности, а также обслуживания/погашения внешних обязательств в IV квартале текущего года.

Кроме этого, давление на курс нацвалюты могло оказать и заметное снижение нефтяных котировок. Если в начале недели цена на нефть марки Brent находилась в районе 77-78 долларов, то в последующие дни снизилась до 74 долларов. Также в АФК дисбаланс на локальном рынке связывали со снижением объемов экспортной выручки. Помимо волатильности цен на нефть, это сокращение добычи, в том числе и из-за ремонта на Кашагане. При этом объемы импорта сохранялись на прежних уровнях.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как может измениться курс доллара и при каких условиях возможно его снижение до 480-482 долларов.