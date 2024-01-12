Укрепление тенге: каким будет курс доллара на следующей неделе

По итогам второй недели января курс доллара снизился до уровней августа прошлого года. За счет чего происходит укрепление нацвалюты и каким будет курс на следующей неделе – в материале Zakon.kz.

Национальная валюта Казахстана начала 2024 год с укрепления, и похоже, потенциал еще не исчерпан. По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), снижение доллара до уровня 451 тенге в пятницу, 12 января, произошло впервые с августа 2023 года. И, как отмечают аналитики, потенциал для дальнейшего укрепления нацвалюты не исчерпан.

Фото: KASE





За счет чего укрепляется тенге

По мнению аналитика Alpari Анны Бодровой, стабильности курса тенге способствует достаточное и здоровое предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, а также благосклонное отношение к риску на мировых рынках капитала.

Ведущий аналитик АФК Рамазан Досов говорит, что сейчас наблюдается благоприятное сочетание сезонных факторов улучшения профицита торгового баланса – расходы на импорт падают в первом квартале, а доходы от экспорта товаров сохраняются прежними, выравнивается баланс услуг (казахстанцы возвращаются из зарубежных поездок), а объемы конвертации инвалюты из Нацфонда в январе отмечаются экспертом как нехарактерно высокие – 1–1,1 млрд долларов.

Кроме этого, увеличился объем изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка, цены на нефть остаются высокими. Жесткая денежно-кредитная политика при заметном падении инфляционного давления в стране также расценивается как фактор поддержки нацвалюты.

"При этом главнейшим фактором укрепления, конечно же, выступают трансферты из Нацфонда, поскольку на них может приходиться почти половина всего предложения инвалюты в текущем месяце". Рамазан Досов

Аналитик подчеркнул, что в январе 2023 года объемы конвертации инвалюты из Нацфонда были в 5 раз ниже текущего показателя и составили только 228 млн долларов.

"Для более сбалансированного влияния этих операций на валютный рынок их ежемесячные конвертации, исходя из утвержденных объемов трансфертов на 2024 год, должны составлять порядка 650 млн долларов". Рамазан Досов

Заместитель директора, группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали добавил, что для тенге продолжают быть благоприятными факторами все еще высокие ставки в нацвалюте.

"Стоит упомянуть и позитивные тенденции со стороны внешнего сектора – относительная стабильность сырьевых цен при росте добычи и экспорта сырьевых товаров Казахстана, что обуславливает общий позитивный фон, и это будет характерно и для последующих месяцев в наступившем году. В целом, мы ожидаем, что в 2024 году относительно позитивная внешняя конъюнктура на сырьевые товары, приток нерезидентов в тенговые активы, сдержанная долларизация будут поддерживать стоимость национальной валюты, а ослабевающая в течение года инфляция станет менее выраженным источником давления к концу 2024 года". Жаннур Ашигали

Однако вернемся к более короткой перспективе.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе ключевым событием на внутреннем рынке станет заседание Нацбанка РК по базовой ставке.

"На фоне устойчивого снижения инфляционного давления в стране и у большинства торговых партнеров эксперты финрынка практически единогласно ожидают снижения базовой ставки". АФК

Однако эксперты расходятся в мнениях относительно шага этого действия, полагая ее снижение до 15,0=15,5% с текущего показателя в 15,75% годовых.

"Другими словами, эксперты ожидают осторожного снижения процентной ставки, поскольку ряд проинфляционных рисков (в т.ч. хронический дефицит бюджета и счета текущих операций, рост цен на ЖКУ и высокие инфляционные ожидания) будут препятствовать возврату инфляции в целевой коридор в 5%". Рамазан Досов

Таким образом, эксперты финрынка прогнозируют, что валютный рынок останется сбалансированным с точки зрения спроса и предложения на краткосрочном горизонте. К началу февраля курс USDKZT прогнозируется на отметке 457,4 тенге за доллар.

В ближайшую неделю доллар может торговаться в диапазоне 450-460 тенге, евро – 495-505 тенге, рубль – 5,00–5,15 тенге, юань – 63-65 тенге.