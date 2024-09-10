Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новая форма отчета утверждена для микрофинансовых организаций

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 12:47 Фото: freepik
Постановлением Нацбанка от 22 августа 2024 года утвержден новый Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены: 

  • Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;
  • форма отчета о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;
  • форма отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска;
  • форма отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика;
  • форма отчета об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа;
  • Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность. 

Стоит отметить, что перечень дополнен новым отчетом о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, который ежемесячно представляется: в территориальный филиал Национального банка, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Кроме того, все указанные выше виды отчетности утверждены в новой редакции. 

Постановление вводится в действие с 16 сентября.

Ранее сообщалось, что для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками.

Читайте также

доллар тенге, курс
Тенге начал неделю с укрепления: что поддерживает курс нацвалюты
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 сентября
кредиты, сегменты, доля, рост
В Казахстане выросла доля заемщиков с долгом по потребкредитами свыше 5 млн тенге
Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: