Новая форма отчета утверждена для микрофинансовых организаций
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Постановлением Нацбанка от 22 августа 2024 года утвержден новый Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены:
- Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;
- форма отчета о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;
- форма отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска;
- форма отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика;
- форма отчета об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа;
- Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность.
Стоит отметить, что перечень дополнен новым отчетом о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, который ежемесячно представляется: в территориальный филиал Национального банка, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кроме того, все указанные выше виды отчетности утверждены в новой редакции.
Постановление вводится в действие с 16 сентября.
Ранее сообщалось, что для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками.
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