Новая форма отчета утверждена для микрофинансовых организаций

Постановлением Нацбанка от 22 августа 2024 года утвержден новый Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;

форма отчета о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;

форма отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска;

форма отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика;

форма отчета об уставном и собственном капиталах, а также о коэффициенте левереджа;

Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

Стоит отметить, что перечень дополнен новым отчетом о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, который ежемесячно представляется: в территориальный филиал Национального банка, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Кроме того, все указанные выше виды отчетности утверждены в новой редакции.

Постановление вводится в действие с 16 сентября.

Ранее сообщалось, что для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками.