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Финансы

Пруденциальные нормативы для платежных организаций первой категории утвердил Нацбанк

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:20 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Постановлением Национального банка от 29 октября 2026 года утверждены пруденциальные нормативы и обязательные к соблюдению нормы и лимиты для платежных организаций первой категории, их предельных значений и методик расчетов, сообщает Zakon.kz.

В состав пруденциальных нормативов для платежных организаций первой категории входят:

  • минимальные размеры уставного и собственного капитала платежной организации первой категории;
  • коэффициенты достаточности собственного капитала;
  • коэффициент левереджа;
  • коэффициенты ликвидности.

Минимальный размер уставного капитала платежной организации первой категории составляет не менее 2-х миллиардов теңге.

Минимальный размер собственного капитала платежной организации первой категории составляет не менее 2-х миллиардов теңге и не может быть ниже минимального размера уставного капитала.

Также утверждена Методика расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для платежных организаций первой категории.

Постановление вводится в действие с 14 ноября 2026 года.

Платежные организации первой категории осуществляют деятельность на основании лицензии, а контроль и надзор за ними осуществляет Нацбанк.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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