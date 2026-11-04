Пруденциальные нормативы для платежных организаций первой категории утвердил Нацбанк
Фото: пресс-служба Национального банка РК
Постановлением Национального банка от 29 октября 2026 года утверждены пруденциальные нормативы и обязательные к соблюдению нормы и лимиты для платежных организаций первой категории, их предельных значений и методик расчетов, сообщает Zakon.kz.
В состав пруденциальных нормативов для платежных организаций первой категории входят:
- минимальные размеры уставного и собственного капитала платежной организации первой категории;
- коэффициенты достаточности собственного капитала;
- коэффициент левереджа;
- коэффициенты ликвидности.
Минимальный размер уставного капитала платежной организации первой категории составляет не менее 2-х миллиардов теңге.
Минимальный размер собственного капитала платежной организации первой категории составляет не менее 2-х миллиардов теңге и не может быть ниже минимального размера уставного капитала.
Также утверждена Методика расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для платежных организаций первой категории.
Постановление вводится в действие с 14 ноября 2026 года.
Платежные организации первой категории осуществляют деятельность на основании лицензии, а контроль и надзор за ними осуществляет Нацбанк.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript