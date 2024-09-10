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Курс доллара продолжил снижение на торгах 10 сентября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:41 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,45 тенге, снизившись еще на 1,48 тенге.

Курс китайского юаня упал до 67,07 тенге (-0,30).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,5-479,7 тенге, евро – по 525,5-530 тенге, российские рубли – по 5,17-5,29 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,40%, до 71,55 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подешевели на 0,47%, до 68,39 доллара за баррель.

Утром 10 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,89 тенге, евро – в 528,74 тенге, рубля – в 5,29 тенге.

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