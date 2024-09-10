Тенге поддержит рубль: российская валюта останавливает падение

Российский рубль летом 2024 года показал чудеса волатильной эквилибристики – его курс по отношению к доллару вскакивал и опускался от 82 до 92 рублей. И вот, похоже, непредсказуемая валютная динамика сменяется затишьем – рубль ждет относительно спокойная осень, сообщает Zakon.kz.

Некоторые аналитики даже не исключают укрепления российской валюты в сентябре-ноябре этого года. По крайней мере, они не видят причин, которые бы подняли доллар до черты в 95 рублей.

По мнению финансиста Ильи Вайсберга, рубль будет поддерживать невероятно жесткая политика Центробанка РФ, которая привлекает деньги населения супервыгодными облигациями и депозитами.

"Если ЦБ России решится на еще одно повышение ставки до 20% и продержит ее хотя бы до весны 2025 года, то на такую же величину вырастут и ставки по депозитам, и сбережения в рублях станут невероятно привлекательными для граждан". Илья Вайсберг

Однако эксперт оговорился, что такая денежная политика неизбежно повышает и ставки по кредитам, а это, в свою очередь, бумерангом бьет по потребительскому спросу. Спрос снижается, а за ним по принципу домино падает спрос на импорт. А падение спроса на импорт нивелирует спрос на твердую валюту.

Кроме этого, не надо забывать, что российский бюджет на 2024 год сверстан из расчета 90,1 рубля за доллар, то есть, правительство не будет заинтересовано в удешевлении рубля.

Положение дел во внешней торговле России также способствует укреплению рубля, ведь профицит счета текущих операций за полгода вырос на 69%, до почти 40 млрд долларов.

Наконец, если котировки нефти марки Brent останутся осенью на уровне 77-85 долларов за баррель, это тоже будет на руку российской валюте.

Таким образом, полагает аналитик, курс рубля в ближайшие три месяца может продержаться в диапазоне 90-92 рубля за доллар.

Естественно, этот прогноз сбудется, если не произойдет никаких геополитических шоков.

Курс доллара и рубля за июнь-сентябрь 2024 года. Фото: investing

Что касается влияние курса рубля на курс тенге, то здесь ситуация двоякая. С одной стороны, нам выгоден слабый рубль, потому что мы можем ввести больше товаров из России, а эта страна – наш ключевой торговый партнер. С другой стороны, тем же самым ослабляется наш экспорт и повышается импортозависимость.



Тем не менее более устойчивый рубль косвенно придаст и уверенности тенге, который с начала лета обесценился на 7%.

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