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Цифровизация и рассрочки: в Нацбанке назвали причины роста потребкредитования

деньги, кредиты, рассрочки, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 17:25 Фото: Freepik
Как изменились тренды кредитования во втором квартале 2024 года, и за счет чего растут потребительские и бизнес-кредиты, в материале Zakon.kz.

Кредитный портфель банков продолжает увеличиваться активными темпами на фоне стабильно высоких темпов роста кредитов населению и динамичного кредитования бизнеса, отмечается в докладе Нацбанка о денежно–кредитной политике.

При этом, расширение кредитования населения поддерживает про инфляционное давление со стороны потребительского спроса.

кредиты, экономика, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 17:25

Фото: Национальный банк РК

"Рост потребительских кредитов продолжает ограничивать дезинфляционный эффект проводимой денежно–кредитной политики. Росту портфеля потребительских кредитов способствует активное маркетинговое продвижение рассрочек в условиях высоких инфляционных ожиданий населения и повсеместной цифровизации банковского сектора". Национальный банк РК

В докладе указано, что согласно опросу банков по кредитованию в структуре потребительских кредитов наблюдается увеличение спроса на автокредитование на фоне увеличения акционных предложений от партнеров–автосалонов.

В то же время, динамика ипотечного портфеля банков продемонстрировала небольшое замедление во втором квартале текущего года, что обусловлено снижением спроса ввиду некоторого ужесточения условий по ипотечным займам в первом квартале.

Вместе с тем, уже четыре квартала подряд сохраняется высокий уровень кредитования субъектов бизнеса.

"Положительный тренд в кредитовании бизнеса продолжает сохраняться во втором квартале на фоне постепенного смягчения ценовых условий и активизации финансирования в рамках льготного кредитования институтами, реализации крупных проектов за счет кредитных ресурсов и развития цифровых продуктов для бизнеса". Национальный банк РК

В целом, рост кредитов отмечается в разрезе всех типов субъектов предпринимательства и основных отраслей экономики.

Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год Кредиты
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