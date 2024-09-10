В Алматы стали меньше покупать однокомнатные квартиры

Как изменилось число сделок купли-продажи жилья в Алматы и Астане и в каком сегменте наблюдается снижение спроса, в материале Zakon.kz.

За август в Алматы было заключено 3 227 сделок с однокомнатными квартирами. Относительно июля это меньше на 7%, или 251 единицу. Таким образом показатель снижается третий месяц подряд, сообщают в Первом кредитном бюро (ПКБ).

"Впрочем, было бы неправильно говорить, что на рынке Алматы наблюдается полное затишье. Общее число сделок со всеми видами жилья тут все же незначительно выросло – на 2%, или 151 единицу". Первое Кредитное Бюро

Отмечается, что основная часть прироста приходится на двухкомнатные квартиры. Таким образом, актуальный уровень оказался высоким – 7 242 единицы.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Рынок недвижимости в Астане в августе был более активным. Всего в столице заключено 8 200 сделок с жильем, что на 20%, или 1 357 единиц, выше июльского уровня. В бюро подчеркивают, что текущее значение – максимальное с марта 2022 года, когда еще действовали низкие пороги для пенсионных изъятий.

В целом спрос на жилье в августе был на высоком уровне по всему Казахстану. Общее число сделок второй месяц подряд превышает 40 тыс. единиц. Согласно аналитике ПКБ это рекордный показатель с апреля 2022 года.

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