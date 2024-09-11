Прогноз: насколько может вырасти курс доллара в следующем году

Аналитики спрогнозировали, как может измениться курс доллара в следующем году, а также оценили перспективы роста ВВП, инфляции и цен на нефть. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Замедления месячной инфляции до 0,6% в августе с 0,7% в июле недостаточно для дальнейшего снижения базовой ставки, говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Большинство экспертов финрынка (69%) считают более вероятным исходом предстоящего 11 октября заседания Нацбанка сохранение ставки на отметке 14,25%. Оставшаяся часть (31%) допускает снижение до 13,75-14,0%.

Ключевое значение для решения по ставке будет иметь динамика ИПЦ за сентябрь. Не исключено, что ожидания экспертов могут измениться в начале октября после публикации инфляционной картины.

В то же время возврата ИПЦ к целевому значению в 5% в следующие 12 месяцев не предвидится, так как оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте составила 7,6%, против 8,1% ранее.

Для этого регулятору придется сохранять жесткие денежно-кредитные условия, полагают в АФК. Таким образом, через год базовая ставка может быть на отметке 12%.

"Высокие ставки, повышение суверенного рейтинга, рост нетто-продаж инвалюты Нацбанком и увеличение спроса на казахстанские ГЦБ со стороны нерезидентов могут поддержать тенге в краткосрочном периоде. К началу октября курс по паре USDKZT прогнозируется на отметке 476,5 тенге. При этом через год валютная пара USDKZT может вырасти до 495,4 тенге за доллар (+3,8% к текущему)". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Рост курса доллара может произойти на фоне пересмотра вниз цен на сырье, растущей необходимости продления сделки ОПЕК+ на 2025 год и сокращения добычи сырья, отсутствия перспектив улучшения бюджетных параметров, считают аналитики.

Стоимость барреля нефти марки Brent прогнозируется на отметке в 78,9 доллара, что ниже прежней оценки в 80,4. Снижению может поспособствовать ухудшение прогнозов по спросу в свете замедления экономик США и КНР и более длительного сохранения высоких ставок в мировой экономике.

Ввиду перечисленных факторов экономический рост в Казахстане прогнозируется ниже целевого показателя в 6% и через год рост ВВП может составить 4,3%. Для сравнения: за первое полугодие 2024 года он составил 3,3%.