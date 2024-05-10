Прогноз: насколько могут вырасти курсы доллара и рубля в течение года

Эксперты казахстанского финансового рынка оценили, как могут сложиться валютные пары доллар-тенге и доллар-рубль в ближайшие двенадцать месяцев, а также изменили прогнозы по инфляции и базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Эксперты финрынка прогнозируют, что к началу июня 2024 года курс USDKZT составит 447,4 тенге за доллар. При этом месяцем ранее ожидалось что курс сложится на уровне 451,9 тенге за доллар, говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Ожидания через год также улучшились до 470,3 тенге за доллар (против 477,2 ранее), чему во многом может способствовать улучшение профицита торгового баланса из–за резкого роста добычи нефти в стране – до 103,3 млн тонн в 2025 году, с 90 млн тонн в 2023 году". АФК

Кроме того, в ближайшие 12 месяцев эксперты ожидают ослабления российской валюты до 99,1 рубля за доллар (текущий уровень 91,6 рубля). Этому могут поспособствовать высокие бюджетные расходы на поддержание военных действий и продолжающееся усиление санкционного давления.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Инфляция и базовая ставка

Респонденты также оценили, как в течение года могут измениться инфляция и базовая ставка Нацбанка РК. Так, 50% экспертов считают, что продолжающееся замедление месячной инфляции (в апреле до 0,6% при среднегодовом показателе в 1,2% за последние 4 года) может возобновить цикл снижения базовой ставки.

"Другая половина ожидает сохранения базовой ставки на текущем уровне в 14,75% на фоне перехода внешнего фона в проинфляционную среду (высокие цены на сырье, рост цен на продовольствие), реформ в сфере регулируемых услуг, негативных последствий масштабных паводков и бюджетных расходов на их устранение". АФК

При этом ожидается, что через год базовая ставка может опуститься до 12% годовых вслед за снижением оценки ожидаемой через год инфляции до 8,6%, против 9,1% месяцем ранее.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В обзоре АФК сказано, что несмотря на слабый старт с начала текущего года, рост экономики в следующие 12 месяцев видится довольно позитивным, и составить 4,7%. Это может произойти на фоне прогнозируемых высоких цен на нефть - 85,2 долларов США за баррель, а также приближающихся сроков увеличения добычи сырья на Тенгизе.