Результаты опроса: насколько может вырасти курс доллара в течение года

Эксперты финансового рынка Казахстана не ожидают укрепления курса нацвалюты в ближайший год. Как изменились прогнозы по курсу доллара, ВВП, цене на нефть и другим показателям – в материале Zakon.kz.

Согласно результатам опроса профучастников финансового рынка, ожидания в отношении курса нацвалюты существенно ухудшились на фоне заметного ослабления тенге в ноябре на 5%. Прогнозируется, что через месяц курс по паре USD/KZT может достигнуть отметки 524,1 тенге за доллар, сообщают в аналитическом центре АФК.

Тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев. Предполагается, что рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения (513,62 тенге), до 545,2 тенге за доллар.

Фото: АФК

Однако в АФК подчеркивают, что опрос проводился в начале декабря, в период сильного ослабления курса нацвалюты, что могло отразиться на суждениях экспертов.

"Помимо внутренних факторов и волатильности российского рубля, давление на тенге в ближайший год может оказывать заметное снижение нефтяных котировок. Через год цена на нефть ожидается на уровне 71,7 доллара за баррель, против 77,4 месяцем ранее, из-за слабого спроса на сырье со стороны Китая и Европы при увеличении добычи нефти в США". АФК

Кроме этого, в 2025 году возможно сокращение объемов добычи нефти в РК в рамках недавно принятых обязательств перед ОПЕК+.

Мнения экспертов разошлись относительно решения по базовой ставке, которое будет принято Нацбанком в январе: 55% ожидают ее сохранения на текущем уровне, 25% – снижения на 25-100 базисных пунктов, 20% – повышения на 25-75 базисных пунктов.

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В АФК указали, что повышение базовой ставки сразу на 1%, до 15,25%, на ноябрьском заседании стало одной из мер по стабилизации обменного курса и сдерживанию роста цен.

В то же время на фоне ожидаемого вклада импортируемой инфляции в рост цен в стране, пересмотра цен на нефть и курса нацвалюты наблюдается рост инфляционных ожиданий: через год инфляция может составить 9,5% против 8,4% месяцем ранее.

"Это может потребовать более длительного удержания жестких монетарных условий в стране: через год базовая ставка прогнозируется на уровне 14,25%, против 13% месяцем ранее". АФК

Фото: АФК

Вместе с тем потенциальное сокращение добычи нефти, более низкие цены на нее и замедление деловой активности вследствие высоких процентных ставок могут оказать негативное влияние на темпы роста ВВП РК в следующий год: 4,4% против прогнозов Нацбанка в 4,5-5,5% и Министерства нацэкономики в 5,6%, уточняют в АФК.

Ранее Zakon.kz также поделился прогнозами Нацбанка по инфляции и уровню ВВП на ближайшие годы.