Насколько планируется увеличить республиканский бюджет в ближайшие годы

Доходы республиканского бюджета в 2025-2027 годах могут значительно увеличиться, из каких источников планируется пополнять казну, в материале Zakon.kz.

Проект бюджета Республики Казахстан на 2025-2027 годы демонстрирует амбициозные планы по увеличению доходов за счет налоговых и неналоговых поступлений, отмечает эксперт портала Economy.kz Лина Егель кызы.

Так, доходы республиканского бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2025 год прогнозируются в размере 15 633 578 935 тыс. тенге, что на 3 787 745 515 тыс. тенге больше оценки на 2024 год. В 2026 году доходы составят 16 701 913 878 тыс. тенге (рост на 1 068 334 943 тыс. тенге), а в 2027 году достигнут 18 203 978 853 тыс. тенге (рост на 1 502 064 975 тыс. тенге).

При этом ожидается, что основная часть налоговых поступлений будет обеспечена за счет налога на добавленную стоимость (НДС) и корпоративного подоходного налога (КПН).

Наибольший объем неналоговых поступлений планируется получить от дивидендов на государственные пакеты акций, с аренды имущества (в том числе, арендные платежи за использование комплекса "Байконур" в 2025 году).

Эксперт обращает внимание, что экономические риски, такие как снижение ставки экспортной пошлины на нефть, требуют особого внимания и контроля. Таким образом, успех реализации плана по доходам во многом зависит от эффективного управления макроэкономическими процессами и усиления налогового администрирования.

Ранее эксперты прокомментировали вопросы, связанные с финансированием дефицита бюджета.