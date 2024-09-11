Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Насколько планируется увеличить республиканский бюджет в ближайшие годы

деньги, бюджет, план, пополнение, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:56 Фото: Freepik
Доходы республиканского бюджета в 2025-2027 годах могут значительно увеличиться, из каких источников планируется пополнять казну, в материале Zakon.kz.

Проект бюджета Республики Казахстан на 2025-2027 годы демонстрирует амбициозные планы по увеличению доходов за счет налоговых и неналоговых поступлений, отмечает эксперт портала Economy.kz Лина Егель кызы.

Так, доходы республиканского бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2025 год прогнозируются в размере 15 633 578 935 тыс. тенге, что на 3 787 745 515 тыс. тенге больше оценки на 2024 год. В 2026 году доходы составят 16 701 913 878 тыс. тенге (рост на 1 068 334 943 тыс. тенге), а в 2027 году достигнут 18 203 978 853 тыс. тенге (рост на 1 502 064 975 тыс. тенге).

При этом ожидается, что основная часть налоговых поступлений будет обеспечена за счет налога на добавленную стоимость (НДС) и корпоративного подоходного налога (КПН).

Наибольший объем неналоговых поступлений планируется получить от дивидендов на государственные пакеты акций, с аренды имущества (в том числе, арендные платежи за использование комплекса "Байконур" в 2025 году).

Эксперт обращает внимание, что экономические риски, такие как снижение ставки экспортной пошлины на нефть, требуют особого внимания и контроля. Таким образом, успех реализации плана по доходам во многом зависит от эффективного управления макроэкономическими процессами и усиления налогового администрирования.

Ранее эксперты прокомментировали вопросы, связанные с финансированием дефицита бюджета.

Читайте также

продукты, цены, инфляция
Казахстанцы назвали продукты, наиболее подорожавшие в августе
Изменился состав совета по управлению МФЦА
Изменился состав Совета по управлению МФЦА
Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Доллар слегка подрос на торгах 11 сентября
Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год Бюджет
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: