Насколько вырастут пенсии и пособия в Казахстане до 2027 года

Согласно проекту бюджета на 2025-2027 годы планируется увеличить расходы на социальную сферу. Насколько могут вырасти пенсии и пособия в ближайшие годы, в материале Zakon.kz.

В проекте бюджета Республики Казахстан на 2025-2027 годы предусмотрены значительные расходы на "Социальную помощь и социальное обеспечение", которые будут направлены на поддержку уязвимых слоев населения, выплату пенсий и пособий, говорится в обзоре портала Economy.kz Лины Егель кызы.

Так, объемы расходов на социальную помощь и социальное обеспечение запланированы на уровне:

6 108 396 231 тыс. тенге на 2025 год;

6 765 295 760 тыс. тенге на 2026 год;

7 385 540 751 тыс. тенге на 2027 год.

Эксперт поясняет, что средства будут направлены на реализацию программ социальной защиты, включая выплаты пенсий, социальных пособий, субсидирование обязательных пенсионных взносов, а также оказание адресной социальной помощи.

При этом ожидается, что средний размер пенсии также вырастет. Планируется, что в 2025 году он составит 96 562 тенге, в 2026 году вырастет до 103 376 тенге, в 2027-м – до 110 185 тенге.

Кроме этого продолжится поэтапное повышение базовых пенсионных выплат, которое началось в 2023 году. Согласно проекту, к 2027 году размеры минимальной базовой пенсии достигнут 70%, а максимальной – 120% от величины прожиточного минимума. Средний размер базовой пенсии при этом тоже будет увеличиваться: 47 700 тенге на 2025 год, 52 162 тенге в 2026-м и 55 145 тенге в 2027 году.

Подчеркивается, что важное место в бюджете занимают социальные пособия, которые направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. В частности, госпособия будут предоставляться многодетным и малообеспеченным семьям, а также будут осуществляться выплаты по уходу за ребенком.

Пособия также предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями и семей, потерявших основного кормильца, специальные пособия и льготы – для участников войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Кроме этого, господдержку получат работники, занятые на вредных и опасных производствах, а также граждане, пострадавшие от ядерных испытаний, и другие категории, нуждающиеся в особой поддержке.

По словам Лины Егель кызы, важным направлением социальной поддержки станет субсидирование обязательных пенсионных взносов для получателей социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также государственная адресная социальная помощь (ГАСП).

Эксперт считает, что бюджетные расходы на социальную помощь и обеспечение в Казахстане на 2025-2027 годы свидетельствуют о стремлении государства повысить уровень социальной защиты граждан.

При этом постепенное увеличение пенсий и пособий, расширение мер поддержки для семей с детьми, лиц с инвалидностью и других категорий позволит создать более устойчивую систему социальной защиты. Но для успешной реализации этих мер потребуется эффективное управление, четкий контроль за расходованием средств и постоянное совершенствование социальной политики.