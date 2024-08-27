Минфин озвучил, как планируется распределить республиканский бюджет

Фото: Zakon.kz

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 27 августа 2024 года на заседании правительства вынес на рассмотрение проект Закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. "В следующем году планируется привлечение гарантированного трансферта из Национального фонда на сумму 2 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП со снижением к 2027 году до 1,9% к ВВП. Расходы бюджета с учетом доходов и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по отношению к 2024 году и составят 25,8 трлн тенге", – озвучил министр. Он отметил, что бюджет остается социально ориентированным. "На социальную сферу в 2025 году будет направлено 9,8 трлн тенге с увеличением на 794 млрд тенге по отношению к 2024 году. (...) Следующим приоритетным направлением является поддержка регионов. В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге", – дополнил Мади Такиев. По его словам, на поддержку реального сектора экономики на 2025 год предусмотрено 2,1 трлн тенге. "Таковы основные направления проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы. Параметры республиканского бюджета на плановый период сбалансированы. Совместно с Аппаратом правительства законопроект будет подготовлен к внесению на рассмотрение в Мажилис Парламента", – резюмировал он. Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров озвучил три сценария развития экономики Казахстана.

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