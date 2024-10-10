Абсолютный рекорд: чистые международные резервы РК превысили 105 миллиардов долларов

По данным Национального банка РК, в сентябре 2024 года чистые международные резервы Казахстана, включающие активы в свободно конвертируемой валюте, монетарное золото и средства Нацфонда, составили 105,1 млрд долларов США. Это абсолютный рекорд за всю историю страны, сообщает Zakon.kz.

Только за последний месяц резервы республики выросли на 2 млрд долларов, говорится в сообщении НБРК.

Интересно, что рост к началу года валовых международных резервов составил 23,93% – тоже рекордный показатель.

Если же смотреть по сегментам, то можно увидеть, что чистые золотовалютные резервы (СКВ + золото) выросли до 42,5 млрд долларов. При этом доля золота держится уже три месяца на уровне 55%.

Фото: nationalbank.kz

Важно отметить, что активы Нацфонда с февраля 2024 года показываются за вычетом выплат по программе "Нацфонд – детям". Тем не менее в сентябре запасы Нацфонда продолжили рост до 62,7 млрд долларов.

Несмотря на превосходное состояние внешних буферов Казахстана, мы сегодня наблюдаем невыполнение бюджета, связанное с ликвидацией последствий невиданных наводнений весной 2024 года. Это вынуждает правительство увеличивать изъятия из Нацфонда.

Ранее мы сообщали, что финансовые эксперты прогнозируют в РК экономический рост и снижение инфляции в 2025 году.