Абсолютный рекорд: чистые международные резервы РК превысили 105 миллиардов долларов
Только за последний месяц резервы республики выросли на 2 млрд долларов, говорится в сообщении НБРК.
Интересно, что рост к началу года валовых международных резервов составил 23,93% – тоже рекордный показатель.
Если же смотреть по сегментам, то можно увидеть, что чистые золотовалютные резервы (СКВ + золото) выросли до 42,5 млрд долларов. При этом доля золота держится уже три месяца на уровне 55%.
Фото: nationalbank.kz
Важно отметить, что активы Нацфонда с февраля 2024 года показываются за вычетом выплат по программе "Нацфонд – детям". Тем не менее в сентябре запасы Нацфонда продолжили рост до 62,7 млрд долларов.
Несмотря на превосходное состояние внешних буферов Казахстана, мы сегодня наблюдаем невыполнение бюджета, связанное с ликвидацией последствий невиданных наводнений весной 2024 года. Это вынуждает правительство увеличивать изъятия из Нацфонда.
Ранее мы сообщали, что финансовые эксперты прогнозируют в РК экономический рост и снижение инфляции в 2025 году.