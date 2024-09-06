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Председатель Нацбанка рассказал о финансовой подушке безопасности страны

Деньги, тенге , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:54 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 6 сентября 2024 года рассказал, как Казахстан может обеспечить финансовую стабильность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что более 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций были привлечены в Казахстан с момента получения независимости.

"Это очень хорошие цифры не только для Центральной Азии, но и в целом для всего мира, если смотреть на прямые иностранные инвестиции на душу населения. У нас также есть хорошие финансовые резервы, более 6 млрд долларов. У нас также есть резервы Нацбанка, более 42 млрд. Также у нас есть пенсионный фонд. Поэтому в целом государственные резервы, на которые мы можем полагаться, представляют порядка 150 млрд долларов", – перечислил он. 

По его словам, это хорошая подушка безопасности, которую можно использовать для обеспечения финансовой стабильности. 

"Но, конечно, для того, чтобы повышать объемы привлекаемых инвестиций и ссылаясь на недавнее Послание президента, мы должны привлекать инвестиции, не подвергая риску наши резервы и фонды, которые должны быть использованы следующими поколениями. Мы должны об этом помнить. Это задача, которая стоит перед Нацбанком и правительством. И я думаю, что МФЦА будет являться одним из механизмов, на который мы будем полагаться. В целом, говоря о макроэкономической ситуации, о Казахстане, важен доступ в плане торговли, в плане инвестиций. Я думаю, все хотят заработать на своих инвестициях, и поэтому эти моменты для нас важны", – дополнил председатель Нацбанка. 

Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров озвучил три сценария развития экономики Казахстана.

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