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В КГД напомнили, какие налоги должны платить таксисты, работающие через интернет-платформы

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:26 Фото: pexels
С 1 сентября 2023 года в Казахстане запущен пилотный проект по платформенной занятости. На 4 сентября 2024 года количество участников пилотного проекта составило 14,7 тыс. водителей такси. В Комитете госдоходов рассказали, какие налоги и сколько платят участники проекта, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что с 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают снижение размеров ставок социальных платежей до 1% и признание операторов интернет-платформ налоговыми агентами по удержанию и уплате налогов и социальных платежей.

Поправки были приняты для снижения нагрузки на водителей такси, а также упрощения уплаты налогов и социальных платежей.

Водителям такси предоставлена возможность исполнения своих обязательств по налогам и социальным платежам одним из следующих способов:

  • исчисление по ставке 4% (ИПН – 1%, ОПВ – 1%, СО – 1%, ВОСМС – 1%);
  • исчисление от одной минимальной заработной платы (ОПВ – 8 500 тенге, СО – 2 975 тенге, ВОСМС – 5 950 тенге и 1% ИПН от дохода);
  • исчисление от фактически полученного дохода с применением стандартных ставок социальных платежей (ОПВ – 10%, СО – 3,5%, ВОСМС – 5% от 1,4% МЗП и 1% ИПН от дохода).

В КГД отметили, что согласно Социальному кодексу, исполнение обязательств по уплате социальных платежей возникает по всем доходам водителя (место работы), независимо от осуществления им трудовой деятельности в двух или более организациях.

То есть, если водитель одновременно работает на нескольких платформах, то каждый Оператор платформы обязан удерживать ИПН и социальные платежи от дохода водителя по каждой платформе отдельно.

Ранее сообщалось, что Минтруда разработало порядок возврата соцотчислений работающих через интернет-платформы.

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