Токаев: Жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил, что следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся первоочередными и стратегическими, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. "Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими. Нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях. Решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность акимов. Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерачительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты", – озвучил президент. По его словам, в целях поиска источников покрытия дефицита бюджета правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы. "Отдельно остановлюсь на роли Национального фонда. Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь. Читайте также Послание-2024: Правительству поручено обеспечить газом население и экономику Сформировать понятный бизнесу список преференций и льгот поручил президент Токаев заявил, что в Казахстане нарушено равенство условий на рынке

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