На что потратят триллионы бюджетных тенге, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы презентовал в Мажилисе проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы. Он рассказал, каковы основные статьи расходов, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что законопроект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом на основании Прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года.

"Параметры бюджета соответствуют бюджетным правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета. Поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов на 2025 год планируются в объеме 15,6 трлн тенге, или 73% от общей суммы поступлений. Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, данный показатель снизится до 1,9% к ВВП к 2027 году", – сообщил Абзал Бейсенбекулы.

Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге.

"Бюджет, как и в предыдущие годы, остается социально ориентированным. На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 794 млрд тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%. Расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в сумме 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге", – пояснил Абзал Бейсенбекулы.

На развитие образования в 2025 году планируют направить более 1 трлн тенге с увеличением на 116 млрд тенге к уровню 2024 года.

"Основные факторы роста расходов – увеличение размера стипендий студентам вузов в среднем на 15-20%. В результате средний размер стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для магистратуры – 117 098 тенге. Достигнуто планируемое увеличение количества грантов. В результате порядка 78 тыс. молодых казахстанцев смогут получить бесплатное высшее образование. Также планируется увеличение стоимости льготного проезда обучающихся вузов. Льготный проезд на одного обучающего составит 15 728 тенге", – указал Абзал Бейсенбекулы.

Расходы на систему здравоохранения на 2025-2027 годы составят 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году – 2,4 трлн тенге с ростом на 133 млрд тенге.

Основными факторами роста расходов являются:

Расходы республиканского бюджета на развитие туризма и спорта в 2025 году запланированы в объеме 141 млрд тенге. Данные средства направлены на:

развитие спорта высших достижений, в том числе на строительство Национального университета спорта;

развитие туризма и туристической деятельности;

обучение и воспитание одаренных в спорте детей.

Расходы бюджета на культуру и информацию планируются в сумме 164 млрд тенге. Данные расходы направлены на:

обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела;

обучение и воспитание одаренных в культуре, искусстве и спорте детей;

проведение государственной информационной политики.

В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге. Доля от общих расходов бюджета составляет порядка 30%.

На поддержку развития реального сектора экономики на 2025 год предусмотрено 2,1 трлн тенге. Приоритетами данного направления являются:

развитие агропромышленного комплекса;

развитие транспортной инфраструктуры на республиканском уровне;

развитие и поддержка малого и среднего бизнеса;

экология и природные ресурсы;

цифровое развитие и развитие аэрокосмической отрасли.

В трехлетнем периоде на развитие агропромышленного комплекса предусмотрено 1,3 трлн тенге, из них на 2025 год – 635 млрд тенге с ростом на 30% по сравнению с текущим годом.

На развитие транспортной отрасли в 2025 году планируется направить 568 млрд тенге, где на развитие автодорожной отрасли предусмотрено 423 млрд тенге, из них на автомобильные дороги республиканского уровня – 181 млрд тенге, капитальный, средний, текущий ремонт и содержание автодорог – 56 млрд тенге.

На улучшение экологии и защиты природных ресурсов в течение трех лет будет направлено 233 млрд тенге. В том числе на управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира в 2025 году предусмотрено 53 млрд тенге.

Расходы силовых структур на 2025 год планируются в объеме 2,7 трлн тенге с увеличением на 109 млрд тенге.

"В целом, мероприятия по обеспечению обороноспособности и безопасности государства, охране правопорядка и поддержания внутренней стабильности будут реализованы в полном объеме. Общегосударственные расходы на 2025 год выросли на 484 млрд тенге по отношению к текущему году. Расходы на обслуживание правительственного долга планируются в сумме 2,5 трлн тенге. Данный объем соответствует бюджетному правилу, предусмотренному в рамках Концепции управления государственными финансами. На резерв правительства для обеспечения неотложных затрат и ликвидацию чрезвычайных ситуаций планируется направить порядка 400 млрд тенге. На инициативы президента предусмотрено 100 млрд тенге", – резюмировал Абзал Бейсенбекулы.

Ранее вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин презентовал в Мажилисе Парламента Казахстана Прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.