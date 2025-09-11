#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Финансы

Сколько потратят из бюджета на депутатов в 2026 году

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:46 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2025 года рассказал, какие суммы заложены на содержание Парламента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какая сумма выделена из бюджета на содержание Мажилиса и Сената в 2026 году.

"На обеспечение деятельности Парламента у нас порядка 7,8 млрд тенге (заложено в проекте бюджета на 2026 год. – Прим. ред.) – это именно на обеспечение депутатов. Также есть политические госслужащие в Сенате и Мажилисе. И административные госслужащие Парламента – именно на фонд оплаты труда порядка 7,8 млрд тенге (предусмотрено. – Прим. ред.), это на 2026 год", – сказал в ответ Абзал Бейсенбекулы.

Ранее председатель Сената Маулен Ашимбаев высказался о запланированной в стране парламентской реформе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Минфин сократил расходы бюджета за счет представительских трат
Финансы
17:21, Сегодня
Минфин сократил расходы бюджета за счет представительских трат
В каких случаях казахстанцы обязаны задекларировать имущественный доход и как рассчитать ИПН по нему
Финансы
17:05, Сегодня
В каких случаях казахстанцы обязаны задекларировать имущественный доход и как рассчитать ИПН по нему
Курс доллара еще немного вырос на торгах 11 сентября
Финансы
15:39, Сегодня
Курс доллара еще немного вырос на торгах 11 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: