Сколько потратят из бюджета на депутатов в 2026 году

Фото: Zakon.kz

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2025 года рассказал, какие суммы заложены на содержание Парламента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какая сумма выделена из бюджета на содержание Мажилиса и Сената в 2026 году. "На обеспечение деятельности Парламента у нас порядка 7,8 млрд тенге (заложено в проекте бюджета на 2026 год. – Прим. ред.) – это именно на обеспечение депутатов. Также есть политические госслужащие в Сенате и Мажилисе. И административные госслужащие Парламента – именно на фонд оплаты труда порядка 7,8 млрд тенге (предусмотрено. – Прим. ред.), это на 2026 год", – сказал в ответ Абзал Бейсенбекулы. Ранее председатель Сената Маулен Ашимбаев высказался о запланированной в стране парламентской реформе.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: