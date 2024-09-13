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Нефть будет дешеветь из-за энергетической политики Китая – аналитики

нефть добыча, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44 Фото: pexels
Мировой спрос на нефть полностью восстановился после исторического спада, вызванного пандемией COVID-19. Но в ближайшее время рынок нефти ждут большие потрясения, и все это связано с альтернативными источниками энергии, сообщает Zakon.kz.

Глобальный спрос на нефть растет все медленнее и медленнее. Это связано, прежде всего, с переходом Китая на более экологически чистые виды топлива и снижением спроса на бензин в других развитых странах.

Как отмечает в сентябрьском отчете International Energy Agency, быстрое снижение роста мирового спроса на нефть в последние месяцы, возглавляемое Китаем, спровоцировало резкую распродажу на нефтяных рынках.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали с максимума более 82 долларов за баррель в начале августа до почти трехлетнего минимума чуть ниже 70 долларов 11 сентября, несмотря на значительные потери поставок в Ливии и продолжающееся сокращение запасов сырой нефти.

Таблица нефть , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Таблица нефть , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Добыча сырой нефти ОПЕК+1 (мб/д). Фото: iea.org

При этом спрос на "черное золото" вырос на 800 кб/д (1000 баррелей в день) в годовом исчислении за первую половину года, что значительно ниже роста в 2,3 мб/д (миллион баррелей в лень), зафиксированного в 2023 году. В целом, за год мировой спрос на нефть, как ожидается, увеличится всего на 900 кб/д в 2024 году и на 950 кб/д в следующем году.

"Растущие продажи электромобилей снижают спрос на топливо для традиционных автомобилей, в то время как бурное развитие обширной национальной сети высокоскоростных железных дорог ограничивает рост внутренних авиаперевозок".International Energy Agency

За пределами Китая рост спроса на нефть в лучшем случае вялый, отмечают авторы отчета. Последние данные по США показывают резкое снижение поставок бензина в июне после неожиданного роста в мае.

Все сказанное может привести к тому, что потребление нефти в странах с развитой экономикой в этом году окажется почти на 2 мб/д ниже уровня, предшествовавшего пандемии.

"В явной попытке остановить резкое падение цен на нефть в начале сентября Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК+ объявили, что отложат на два месяца начало запланированного сворачивания дополнительных добровольных сокращений добычи. Задержка дает альянсу некоторое время для дальнейшей оценки перспектив спроса на следующий год".International Energy Agency

В целом же мировое предложение выросло на 80 кб/д до 103,5 млн баррелей в день в августе. При этом перебои, вызванные политическим спором в Ливии, в сочетании с техническим обслуживанием в Норвегии и Казахстане были компенсированы более высокими потоками из Гайаны, Бразилии и других стран.

Для справки. International Energy Agency, IEA – международное энергетическое агентство – автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц. Образовано в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная цель организации – содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг.

Ранее мы рассказали, что снижение добычи нефти и сокращение ее экспорта может стать главным риском для всей экономики Казахстана.

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