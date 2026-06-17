Мировой рынок нефти может столкнуться с профицитом в 2027 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что нефтяной шок, вызванный конфликтом между Ираном и Израилем, уже привел к снижению мирового спроса на нефть, сообщает Zakon.kz.

Однако, пишет CNBC, в случае устойчивого урегулирования ситуации на Ближнем Востоке рынок может столкнуться с резким ростом предложения и формированием значительного профицита в 2027 году.

В обновленном месячном отчете МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год до 1,1 млн баррелей в сутки, что на 700 тыс. баррелей ниже предыдущей оценки. В агентстве отметили, что во втором квартале поставки сократились примерно на 5 млн баррелей в сутки, что стало одним из ключевых факторов пересмотра прогноза.

Мировая добыча нефти в мае снизилась до 94,5 млн баррелей в сутки, потеряв около 600 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. По оценке МЭА, в 2026 году предложение сократится на 3,9 млн баррелей в сутки в годовом выражении, однако уже в 2027 году может вырасти до 110,3 млн баррелей в сутки.

В агентстве предупреждают, что при одновременном восстановлении поставок и умеренном росте спроса на уровне 105,3 млн баррелей в сутки в 2027 году на рынке может возникнуть "существенный избыток" нефти. Это связано с постепенным возвращением поставок из стран Персидского залива и возможным снятием ограничений на экспорт.

На фоне ожиданий сделки между США и Ираном цены на нефть уже снизились до минимальных значений за последние месяцы. МЭА при этом отмечает, что восстановление поставок через стратегические маршруты, включая Ормузский пролив, может занять время, а рынок еще некоторое время останется под давлением сокращающихся запасов и нестабильных поставок.

Ранее сообщалось, что цена на нефть рухнула после объявления о мире между США и Ираном.