Депозиты, акции, облигации: где можно больше заработать

Получать деньги и при этом не работать. Наверное, о такой жизни мечтал каждый. Но осуществима ли эта мечта? Отчасти – да, если у вас уже есть некоторый капитал и есть дополнительный источник дохода. Куда же лучше инвестировать свои деньги и получать с них прибыль, рассказывает Zakon.kz.

Сегодня мы рассмотрим три финансовых актива. Один иностранный – краткосрочные казначейские векселя США (как самые популярные в мире) и два отечественных – государственные облигации и депозиты Казахстана.

Краткосрочные казначейские векселя США. Если наличные деньги имеют печальную реальную доходность (свидетельство тому – наши кошельки), то кому из инвесторов может прийти в голову инвестировать в них? Таким вопросом задается независимый финансовый консультант Аман Алимбаев и сам же себе отвечает: на самом деле, почти никому.

Дело в том, что инвесторы вкладывают в понятие "кэш" несколько иной смысл, чем обычные люди: чаще всего речь идет про максимально надежные краткосрочные (до года, но чаще – около 3 месяцев) государственные облигации, которые можно практически мгновенно превратить в живые деньги без риска потери стоимости.

Для доллара реальная доходность таких казначейских векселей США за период 1900-2023 составила 0,8% (данные Credit Suisse Global Investment Yearbook). Отлично, уже положительная доходность, которая отбивает инфляцию!

"В среднем по всему миру, кстати, реальная доходность краткосрочных государственных облигаций основных стран получилась практически на том же уровне – 0,9% годовых. У нас в Казахстане тоже 0,9% годовых". Аман Алимбаев

Глядя на текущий уровень процентных ставок, ожидать аналогичную доходность в ближайшие годы было бы неразумным. Согласно схеме доходности US Treasuries, их трехмесячная номинальная доходность составляет 1,57% годовых.

Ежедневные ставки доходности номинала казначейских облигаций. Фото: treasury.gov

При фактической инфляции за 2024 год на уровне 2,9% реальная текущая доходность коротких US Treasuries составляет 2,1% годовых.

Но! Здесь не берется более высокий уровень ожидаемой инфляции в США, так как при скачке инфляции вверх или вниз ФРС США, скорее всего, пересмотрит и процентную ставку тоже. К слову, последний год, держа деньги у Interactive Brokers, можно было получать 4.83% в долларах на кэш. Правда, со страховкой в 250 тысяч долларов.

Долговые активы – облигации. Суть долговых активов понятна из названия: вы даете свои деньги кому-то в долг (банку, бизнесу, или государству). Даете, конечно, под проценты – поэтому такие инструменты называют еще активами с фиксированной доходностью.

"Государственные облигации РК – по сути, самые надежные долговые инструменты в Казахстане – если уж государство не отдаст, то никто не отдаст". Аман Алимбаев

Здесь надо ориентироваться на Индекс государственных облигаций Казахстана полной доходности (средняя дюрация составляющих – около 5 лет). И, по доступным данным с 2016 по 2024 год, здесь реальная доходность составила 3,7% годовых, что очень неплохо.

Индексы Cbonds: ценовые и индексы доходности гособлигаций РК. Фото: cbonds

Чтобы оценить скорректированную текущую доходность облигаций, надо взять текущую номинальную доходность к погашению пятилетних облигаций по кривой облигаций в размере 13,3% и скорректировать ее на ожидаемую долгосрочную инфляцию в РК в размере 8%. И тогда текущая ожидаемая реальная долгосрочная доходность облигаций получается на уровне около 2,8% годовых.

Депозиты в тенге. Самые любимые народом долговые инструменты. Нормальной долгосрочной статистики по ним тоже нет, но есть данные от НБРК по средневзвешенным ставкам по депозитам свыше года во всех банках. Среднегеометрическая номинальная ставка по ним получается 11,5% годовых, что на 1,8% меньше, чем доходность облигаций по индексу за тот же период (13,3%).

Долгосрочную реальную доходность депозитов можно высчитать через эту среднюю разницу в 1,8% годовых от доходности облигаций. Соответственно, историческая реальная доходность вкладов получается 2,8%. Как видим, с учетом инфляции на депозитах можно заработать так же, как и в облигациях, минуя рыночный риск, подводит итог консультант.

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