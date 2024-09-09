Можно ли разбогатеть, вкладывая тенге в доллары США – мнение эксперта

Каждый, у кого появляются свободные деньги, задается вопросом: куда разместить эти средства так, чтобы капитал был защищен от инфляции и не оказался заблокированным из-за каких-то проблем в экономике или политике. Спасет ли в этом случае перевод тенге в доллары, рассказывает Zakon.kz.

Любой из вариантов вложения денег связан с инвестированием в разные классы активов. Класс активов – это группа инструментов, генерирующих доход, различающиеся по своей природе, по доходности и по степени риска инвестирования, объясняет финансовый консультант Аман Алимбаев.

Один из самых распространенных активов – финансовый. То есть тот, который можно достаточно быстро обратить на рынке в деньги. Обычно выделяют три основных класса финансовых активов: деньги (кэш), долговые инструменты (облигации) и долевые инструменты (акции).

"Даже если вы не считаете себя инвестором и все сбережения пихаете под матрас – то вы, по факту, инвестируете в наличные тенге. Но у наличности отсутствует номинальная доходность; а это значит, что, благодаря инфляции, кэш будет постоянно терять стоимость". Аман Алимбаев

Если отбросить гиперинфляционные годы переходного периода 1992-1996 годов, когда инфляция периодически достигала 2000% в год, то, по данным Бюро национальной статистики, с 1997 по 2024 год среднегодовая инфляция в Казахстане составила 9,5% – это и можно принять за историческую долгосрочную отрицательную реальную доходность тенге.

Годовая инфляция в Казахстане. Фото: tradingeconomics

Если взглянуть в будущее, то такая оценка долгосрочной инфляции все же выглядит несколько завышенной, продолжает эксперт. Национальный банк в своем прогнозе до 2030 года ставит ориентир инфляции в 5% – эта цифра, в свою очередь, кажется заниженной.

Поэтому для скорректированного на текущий момент долгосрочного прогноза инфляции в Казахстане Алимбаев берет уровень в 6-8% – в два раза раза выше, чем ожидаемый долгосрочный уровень инфляции в США.

Курс доллара к тенге за 10 лет. Фото: investfunds

А теперь – переходим к инвестированию в доллары.

Средняя долларовая инфляция за период с 1900 по 2023 год, согласно ежегодно обновляемому альманаху Credit Suisse Global Investment Yearbook 2023, составила 2,9%.

Следует ли как-то скорректировать этот уровень исходя из текущего момента? Скорее всего, да. В 1971 году президент Никсон окончательно отвязал доллар от золота, что позволило ФРС значительно более гибко управлять денежной массой. Если брать в расчет период после отказа от Золотого стандарта, то с 1972 по 2023 год инфляция в США оказалась (по базе данных Роберта Шиллера) равной 3,96%. Именно такой уровень можно применить как наш скорректированный долгосрочный прогноз.

"Таким образом, если вы думаете, что ваши сбережения надежно защищены от инфляции при вложении в доллары – то вы сильно и глубоко ошибаетесь". Аман Алимбаев

Долгосрочная реальная доходность доллара получается однозначно отрицательной. Для примера: если бы вы купили наличные доллары в начале 2000-х, то на текущий момент инфляция обесценила бы их в четыре раза – так что реальная доходность таких вложений оказалась бы отрицательной: –2,54% в год.

Ранее мы рассказали, что происходит с курсом доллара и когда остановится падение тенге.