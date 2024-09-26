Сколько можно заработать на вложениях в золото

Цена за грамм золота превысила 40 тыс. тенге. Какую прибыль можно было бы получить, вложив деньги в драгоценный металл год назад, и насколько это выгоднее в сравнении с хранением средств на депозите, в материале Zakon.kz.

На этой неделе стоимость одного грамма золота превысила 40 тыс. тенге. Согласно данным Нацбанка РК, на 26 сентября 2024 года она составляет 40 797 тенге. При этом на мировом рынке цена за унцию золота достигала свыше 2670 долларов, что стало новым рекордом для желтого драгметалла.

Фото: goldprice

Таким образом, на казахстанском рынке стоимость золота с начала января текущего года выросла на 35%. Согласно данным Нацбанка – средняя стоимость драгметалла в январе составляла 29,5 тыс. тенге за грамм. Примерно столько же грамм стоил и в сентябре 2023 года.

Предположим, если бы вы купили 10 граммов золота год назад по цене 29 300 тенге (примерная стоимость на 25 сентября), то ваши инвестиции к сегодняшнему дню выросли бы примерно на 39%, или более, чем на 114 тыс. тенге.

Для сравнения, если положить те же 293 тыс. тенге на депозит по максимальной ставке 17% годовых, то через год можно заработать 49 810 тенге. Таким образом, сумма на депозите с учетом дохода через год составит 342 810 тенге.

Несмотря на столь высокую доходность "золотых" инвестиций в этом году, следует учитывать, что во время экономических кризисов цена на золото может расти слишком быстро. При этом, если инвесторы начнут массово продавать золото при достижении пиковых цен, это может привести к резкому падению стоимости драгметалла.

В то же время цена на золото зависит от геополитических и макроэкономических факторов, в том числе от инфляции, решений по базовой ставке и других действий мировых центральных банков, и США в особенности. Таким образом, непредсказуемые изменения в мире могут влиять на стоимость золота как в сторону роста, так и снижения. Об этом следует помнить, вкладывая деньги в золотые слитки или в акции золотодобывающих компаний.

Привлекательные вложения

Президент Ассоциации обменных пунктов РК Арчин Галимбаев отмечает, что цена на золото непрерывно растет начиная с двухтысячных годов.

"Если в начале 2000-х цена была порядка 250 долларов за унцию, то сейчас цена выше на порядок. Если говорить о начале продаж золотых слитков Национальным банком в РК, то на тот момент цена была около тысячи долларов за унцию, это 2016-2017 годы". Арчин Галимбаев

При этом, с инвестиционной точки зрения, особой альтернативы физическому золоту нет, тем более в последние годы, когда золото превратилось из долгосрочной инвестиции в краткосрочную, считает Галимбаев.

"На фоне отказа многими странами от доллара США, золото становится все более привлекательным инструментом. Что касается рисков при покупке инвестиционных слитков, то лично я практически не вижу никаких рисков во владении этим инструментом. Если раньше были опасения повредить упаковку, риск отказа в покупке банком или обменным пунктом, ввиду неправильного хранения, то, как показала практика, эти риски сведены к нулю". Арчин Галимбаев

В то же время высокая ликвидность золота делает его более привлекательным, чем вложения в недвижимость, где при срочной продаже можно потерять до 20-30% рыночной стоимости, и другие инструменты, полагает эксперт.

Добавим, что согласно статистике Нацбанка, во втором квартале 2024 года было продано 14 752 мерных слитка золота общим весом 779,2 килограмма банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами. При этом наибольшей популярностью среди покупателей пользовались слитки весом 100 граммов.

Его доля от общего объема продаж составляла 25%, а продано было 46 007 штук. На втором месте слитки весом в 10 граммов – 45 781 штука, их доля также 25%. Меньше всего за указанный период было продано 50-граммовых слитков – 22 119 штук, или 12% от общего объема.

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