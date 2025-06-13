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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 14 и 15 июня

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:12 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 13 июня 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,10 тенге, поднявшись на 0,4 тенге.

Средневзвешенный курс евро достиг 590,94 тенге (+0,96).

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,43 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,09 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,1-514,5 тенге, евро – по 590,5-594,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47 тенге.

Утром 13 июня Национальный банк установил курс доллара в 511,77 тенге, евро – 593,19 тенге, рубля – 6,41 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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