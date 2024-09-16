Самозапрет на кредиты: казахстанцам сообщили хорошую новость
Об этом рассказали в АО "НИТ" 16 сентября. Сделать это можно на портале eGov.kz
"Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz", – сообщили в организации.
Для получения услуги пользователю необходимо:
– авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";
– выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
– заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
– ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:
– выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
– на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов подписания.
До этого дня услуга самозапрета на получение кредитов и микрозаймов была доступна лишь на шесть месяцев, после чего ее нужно было продлевать.
Ранее эксперт рассказывал, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.
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