Самозапрет на кредиты: казахстанцам сообщили хорошую новость

Теперь казахстанцы смогут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в АО "НИТ" 16 сентября. Сделать это можно на портале eGov.kz

"Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz", – сообщили в организации.

Для получения услуги пользователю необходимо:

– авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";

– выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

– заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

– ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

– выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

– на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

До этого дня услуга самозапрета на получение кредитов и микрозаймов была доступна лишь на шесть месяцев, после чего ее нужно было продлевать.

Ранее эксперт рассказывал, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.