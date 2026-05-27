Золото резко упало в цене впервые за два месяца

Биржевые цены на золото упали до минимума за два месяца. Стоимость июньского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снизилась на 2,31%, до 4398,5 долларов за унцию, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК, стоимость золота обвалилась на перспективах мирного соглашения между США и Ираном. В предыдущий раз ниже 4400 долларов золото торговалось 27 марта 2026 года.

Золото в последние недели находится под давлением. Это происходит на фоне переговоров США и Ирана и связанных с ними надежд на разблокировку Ормузского пролива.

В марте и апреле между ценами на нефть и золото была четкая разнонаправленная корреляция, то есть когда цены на нефть росли, золото дешевело и наоборот.

Теперь же золото следует вслед за рынком нефти. Такая ситуация сложилась из-за того, что трехмесячная блокировка пролива уже привела к масштабной переоценке инфляционных ожиданий в мире, а затем – к пересмотру ожиданий по траектории ставок основных мировых центробанков.

