Золото резко упало в цене впервые за два месяца
Как передает РБК, стоимость золота обвалилась на перспективах мирного соглашения между США и Ираном. В предыдущий раз ниже 4400 долларов золото торговалось 27 марта 2026 года.
Золото в последние недели находится под давлением. Это происходит на фоне переговоров США и Ирана и связанных с ними надежд на разблокировку Ормузского пролива.
В марте и апреле между ценами на нефть и золото была четкая разнонаправленная корреляция, то есть когда цены на нефть росли, золото дешевело и наоборот.
Теперь же золото следует вслед за рынком нефти. Такая ситуация сложилась из-за того, что трехмесячная блокировка пролива уже привела к масштабной переоценке инфляционных ожиданий в мире, а затем – к пересмотру ожиданий по траектории ставок основных мировых центробанков.
