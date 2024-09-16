Новые государственные ценные бумаги выпустят в Казахстане

Министерство финансов подготовило дополнения в Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается ввести дополнительные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI.

Таким образом, эмитент будет осуществлятьт выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:

краткосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные казначейские обязательства;

долгосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;

специальные среднесрочные казначейские обязательства;

казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);

казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI.

Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.

Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI − 1000 тенге.

Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года.

Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.

Расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI − фактическое количество дней в месяце в течение всего срока обращения/365 дней в расчетном году.

Указывается, что выплата купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения казначейских обязательств.

Ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, будет определяться за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода, и данная ставка будет неизменной до конца купонного периода, по которой осуществляется выплата.

Владельцам казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, допускается осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, оформляет через первичного дилера.

Как пояснили в Министерстве финансов, цель принятия проекта – обеспечение повышения спроса на выпускаемые государственные ценные бумаги, отражающие текущую рыночную конъюнктуру и установление ценового ориентира для остальных эмитентов, диверсификации портфеля правительственных займов, повышения ликвидности государственных ценных бумаг, а также формирование рыночной и справедливой стоимости заимствования на рынке государственных ценных бумаг для полноценного покрытия дефицита республиканского бюджета.

"Привязка государственных ценных бумаг Министерства финансов к композитному индексу TONIA Compounded Index обусловлена его признанием как индикатора денежного рынка в Казахстане и повышенным доверием участников финансового рынка к данному инструменту", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.