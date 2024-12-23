В Казахстане начинается выпуск новых государственных ценных бумаг

Правительство постановлением от 18 декабря 2024 года внесло изменения в Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документом вводятся дополнительные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).

Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:

краткосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные казначейские обязательства;

долгосрочные казначейские обязательства;

среднесрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные индексированные казначейские обязательства;

долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;

специальные среднесрочные казначейские обязательства;

казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);

казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).

В Постановление добавлена новая глава, которая определяет казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI.

Говорится, что казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.

Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, − 1000 тенге.

Название "Государственные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI" на государственном языке именуется "TONIA TCI индексіне индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер" (МЕТИСКАМ).

Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года.

Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.

При этом расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, – фактическое количество дней в месяце в течение всего срока обращения / 365 дней в расчетном году.

Выплата купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения казначейских обязательств.

Ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, будет определяться за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода, и данная ставка, по которой осуществляется выплата, будет неизменной до конца купонного периода.

Владельцы казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, оформляет через первичного дилера.

Постановление вводится в действие с 31 декабря 2024 года.