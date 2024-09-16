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Законодательство РК

Астана лидирует по темпам инфляции в Казахстане

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:14 Фото: unsplash
Инфляция в стране продолжает замедление. В августе темпы ее роста составили 8,4%, снизившись за год на 4,7%. Однако по регионам ситуация неоднозначная: так, в Алматинской области рост инфляции составил 5,2%, а в Астане – 10,5%, в два раза больше, сообщает Zakon.kz.

Львиную долю в росте инфляции занимают цены на коммунальные услуги. Если бы не их двухзначный годовой рост, инфляция в РК составила бы около 5% – именно тот уровень, к которому стремится правительство.

Так, только за один год, по данным БНС АСПиР РК, повысились тарифы:

  • на центральное отопление +33%;
  • вывоз мусора +23,5%;
  • водоотведение +22,9%;
  • электроэнергию +22,8%;
  • холодную воду +21,9%;
  • горячую воду – на 20,2%.

На рисунке ниже видно, что кривая роста цен на платные услуги (сверху) значительно опережает все другие показатели.

Таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:14

Годовая инфляция в РК. Фото: stat.gov.kz

Такой стремительный рост потянул за собой рост цен и на другие услуги. Стоимость аренды жилья повысилась на 12,4%. Цены на услуги связи выросли на 14,9%, ритуальные услуги подорожали на 11,7%, проезд в автобусе – на 12%, авиабилеты стали дороже на 8,5%.

Соответственно, увеличилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (43 407 тенге в месяц). Если в I квартале 2024 года уровень бедности снизился до 4,6%, то во II квартале он вырос до 5,1%.

При этом наибольший уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области (8,8%), что значительно выше среднего показателя по стране. Наименьший уровень бедности показали Карагандинская и Атырауская области (по 3%).

Самый высокий уровень роста инфляции зарегистрирован в Астане – 10,5%. Это в два раза больше, чем рост инфляции в Алматинской области (5,2%) и на 2,1% выше, чем по республике в целом.

Таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:14

Годовая инфляция в регионах за август 2024 года. Фото: stat.gov.kz

Ранее мы рассказали, почему в регионах страны разная инфляция. Дело в том, что в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере – мяса. В большой стране в разных местах по-разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм.

Наконец, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в стоимость продукта заложена еще и логистика.

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