Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астана сохраняет лидерство по темпам инфляции в Казахстане

Астана, инфляция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 14:26 Фото: unsplash
Цены в главном городе Казахстана растут в 1,6 раза быстрее, чем в Алматинской или Жамбылской областях. Такой вывод следует из статистического отчета по темпам инфляции в республике за ноябрь 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, годовой рост цен в ноябре незначительно снизился в сравнении с октябрем (8,5%). Но при этом второй месяц подряд показатель месячной инфляции остается на уровне в 0,9%.

Такая тревожная тенденция усугубляется тем, что начали расти в цене продовольственные товары (рост цен в ноябре – 5,4%, а в октябре 4,9%).

Если сравнить рост цен на продукты, то мы увидим, что в ноябре они подорожали на 1,1%, в то время как непродовольственные товары повысились в цене только на 0,7%.

Экономика, статистика, ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 14:26

Фото: stat.gov.kz

По-прежнему главный вклад в инфляцию вносят тарифы ЖКХ. Это объяснимо, поскольку в РК работает программа "Тариф в обмен на инвестиции". Тем не менее рост цен на платные услуги измеряется двухкратными цифрами. Так, по сравнению с ноябрем прошлого года повысились тарифы на:

  • холодную воду – на 43,1%;
  • водоотведение – на 25,7%;
  • горячую воду и электроэнергию – на 21,7%;
  • центральное отопление – на 17,5%;
  • газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 11,7%;
  • вывоз мусора – на 10,3%.

В региональном разрезе в ноябре 2024 года лидер по уровню годовой инфляции – Астана (10,3%). В Мангистауской и Северо-Казахстанской областях рост цен составил 9,4%.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 14:26

Фото: stat.gov.kz

Для сравнения: в Алматинской области темпы роста инфляции 6,5%, а в Жамбылской области – 6,3%, что в 1,6 раза меньше, чем в Астане.

Ранее мы рассказали, как инфляция из России "перетекает" в Казахстан.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Тенге обвалился по отношению к доллару на торгах 2 декабря
МНЭ, доллар, Казахстан
Три основные причины укрепления доллара назвал глава МНЭ
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Важно! Какие налоги нужно уплатить казахстанцам в декабре
Андрей Валентинов
Астана 2024 год Цены Инфляция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: