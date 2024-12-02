Астана сохраняет лидерство по темпам инфляции в Казахстане
Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, годовой рост цен в ноябре незначительно снизился в сравнении с октябрем (8,5%). Но при этом второй месяц подряд показатель месячной инфляции остается на уровне в 0,9%.
Такая тревожная тенденция усугубляется тем, что начали расти в цене продовольственные товары (рост цен в ноябре – 5,4%, а в октябре 4,9%).
Если сравнить рост цен на продукты, то мы увидим, что в ноябре они подорожали на 1,1%, в то время как непродовольственные товары повысились в цене только на 0,7%.
Фото: stat.gov.kz
По-прежнему главный вклад в инфляцию вносят тарифы ЖКХ. Это объяснимо, поскольку в РК работает программа "Тариф в обмен на инвестиции". Тем не менее рост цен на платные услуги измеряется двухкратными цифрами. Так, по сравнению с ноябрем прошлого года повысились тарифы на:
- холодную воду – на 43,1%;
- водоотведение – на 25,7%;
- горячую воду и электроэнергию – на 21,7%;
- центральное отопление – на 17,5%;
- газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 11,7%;
- вывоз мусора – на 10,3%.
В региональном разрезе в ноябре 2024 года лидер по уровню годовой инфляции – Астана (10,3%). В Мангистауской и Северо-Казахстанской областях рост цен составил 9,4%.
Фото: stat.gov.kz
Для сравнения: в Алматинской области темпы роста инфляции 6,5%, а в Жамбылской области – 6,3%, что в 1,6 раза меньше, чем в Астане.
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