Курс доллара вырос на торгах 16 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,61 тенге, поднявшись на 1,10 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 16 по 18 сентября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,5-481,5 тенге, евро – по 531-535 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли на торгах 16 сентября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,23 доллара и достиг 71,84 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light повысиласт на 0,34 доллара, составив 68,99 доллара за баррель.

Утром 16 сентября Нацбанк установил курс доллара в 479,38 тенге, евро – 531,63 тенге, рубля – 5,27 тенге.