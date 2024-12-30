Пенсии и пособия в Казахстане: насколько их повысят в 2025 году

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 30 декабря 2024 года, рассказали, насколько будут увеличены пенсии и пособия в стране в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что Законом РК "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" предусмотрено повышение с 1 января 2025 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 6,5% , в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком Казахстана, солидарной пенсии – на 8,5% , то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

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Кроме того, как напомнили в Минтруда, по поручению главы государства, начиная с 2023 года, в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120% .

"Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 65 до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В пример в ведомстве привели 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году.

В 2024 году размер его пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 45 578 тенге, солидарная пенсия – 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составит 50 851 тенге, солидарная – 120 737 тенге.

"Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ". Пресс-служба МТСЗН РК

Также в Минтруда привели несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2025 года:

пособие на рождение первого, второго, третьего ребенка увеличится со 140 296 до 149 416 тенге , на рождение четвертого и более ребенка – с 232 596 до 247 716 тенге ;

, на рождение четвертого и более ребенка – ; пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с четырьмя детьми с 59 183 до 63 030 тенге , с 10 детьми – со 147 680 до 157 280 тенге ;

, с 10 детьми – ; пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 95 496 до 101 702 тенге, II группы – с 76 397 до 81 362 тенге, III группы – с 52 089 до 55 474 тенге.

"Также на 6,5% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве подчеркнули, что размеры выплат индивидуальны и зависят от :

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года;

коэффициентов утраты трудоспособности;

количества иждивенцев;

стажа участия в системе обязательного социального страхования;

замещения дохода.

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