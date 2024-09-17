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Законодательство РК

Как снижение ставки ФРС США повлияет на экономику Казахстана

Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 11:13 Фото: pexels
В том, что одна из мощнейших финансовых организаций мира – Федеральная резервная система США – снизит ставку, уже никто не сомневается. Тем более, что глава ФРС Джером Пауэлл не раз делал прозрачные намеки на такое решение. Главный вопрос – насколько снизятся эти ставки, сообщает Zakon.kz.

Очередное заседание ФРС США по монетарной политике начнется сегодня, а завтра будет вынесен вердикт. Пока ставка держится на уровне 5,25-5,5% годовых. Но в ее снижение как минимум на 25 базисных пунктов верят 69% глобальных участников рынка – по крайней мере так утверждает CME FedWatch. При этом, обратите внимание, что 31% инвесторов ждут снижения сразу на 50 пунктов. А некоторые вообще предрекают снижение ставки до конца года на целых 100 пунктов.

Таблица ставка, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 11:13

Ожидания инвесторами снижения ставки ФРС. Фото: cmegroup

Возвращаясь к председателю ФРС Джерому Пауэллу, отметим, что еще две недели назад он заявил, что "пришло время" смягчить политику, учитывая прогресс в борьбе с инфляцией и замедление рынка труда.

Это будет первое снижение ставки с марта 2020 года, когда ФРС снижал ставки почти до нуля, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии COVID-19. Но уже в 2022 году Федрезерв начал повышать ставки, отвечая на резкий рост инфляции, вызванный послепандемийным кризисом в логистике и событиями в Украине.

Также нужно учитывать, что фактически все "мегарегуляторы" в мире, например, Европейский Центробанк и Банк Англии, уже снизили ставки, и завтрашнее решение ФРС, конечно, снизит давление на доллар и (теоретически) ослабит спрос на валюту США, полагает казахстанский трейдер Талгат Ускембаев.

"Можно ожидать некоторого снижения курса доллара ко всем валютам, как это часто бывает во время циклов смягчения монетарной политики ФРС. Ведь, по идее, спрос на американские ценные бумаги должен слегка ослабнуть".Талгат Ускембаев

Разумеется, снижая ставку, ФРС, прежде всего, думает о США, а уж потом – об остальном мире, продолжает эксперт. Ведь, согласно всем экономическим теориям, низкие процентные ставки начинают стимулировать экономическую активность. В итоге – повышается занятость и оздоравливается общий климат в обществе.

Что касается влияния решения ФРС США на остальные страны, в том числе и Казахстан, то оно очевидно. Динамика ставки ФРС – это своеобразный маяк, путеводная линия для центральных банков многих стран.

Косвенный эффект для Казахстана состоит в том, что более мягкая кредитно-денежная политика в США подтолкнет экономику для инвестирования средств в развивающиеся страны. Само собой, что при повышении активности должны вырасти цены на сырье, что тоже неплохо. Ну и, в итоге, будет поддержан рынок отечественных ценных бумаг.

Решение ФРС о снижении ставки на руку Казахстану еще и потому, что сегодня, как уже рассказал Zakon.kz, чистые международные резервы РК находятся на высочайшем, максимальном уровне за 10 лет.

Для справки. ФРС  это независимый финансовый институт, который в США выполняет функции центрального банка. У ФРС непростой юридический статус, так как Федеральную резервную систему создал конгресс США. Значит, ФРС относится не к исполнительной, а к законодательной власти. Кстати, сама себя ФРС часто называет "независимым агентством правительства США".

ФРС состоит из 12 региональных банков и около трех тысяч коммерческих, так называемых банков-членов. Поэтому уставной капитал и имущество ФРС принадлежат не государству, а этим банкам.

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