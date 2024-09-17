Почему снижение цен на нефть почти не повлияло на курс тенге

Полторы декады сентября 2024 года стали относительно удачными для финансовой системы Казахстана. Национальной валюте наконец-то удалось опуститься ниже отметки 480 тенге за доллар благодаря действиям Национального банка РК, сообщает Zakon.kz.

Укрепление тенге происходило преимущественно за счет увеличения предложения иностранной валюты на рынке в результате активных продаж для обеспечения трансфертов из Нацфонда, отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

При этом курс практически не реагировал на негативный внешний фактор в виде дальнейшего снижения цены на нефть, которое ранее оказалось основным триггером столь быстрого ослабления тенге.

Текущие трансферты из Нацфонда в размере свыше 900 млн долларов должны были выступить существенным фактором укрепления курса, однако этого не происходит.

"На валютном рынке доминируют негативные ожидания касательно ряда экономических проблем. Текущий дефицит бюджета и накопившиеся экономические дисбалансы создают дополнительное давление на тенге, усиливая беспокойство среди участников рынка". Андрей Чеботарев

Волатильность курса тенге составила 0,21%, и такой низкий уровень обусловлен значительной директивной продажей валюты на рынке, что сглаживает краткосрочные колебания курса в течение дня, подчеркивает эксперт.

Курс тенге также укрепился по отношению к рублю на 1,7%, при этом сам рубль укрепился по отношению к доллару на 0,4%. Укрепление курса рубля по отношению к доллару в значительной степени объясняется повышением ключевой ставки Центробанка РФ до 19%, несмотря на ожидания большего повышения до 20%.

"Рублевые сбережения становятся более привлекательными, а спрос на кредиты, включая кредиты для импорта, и, соответственно, на иностранную валюту снижается. Высокие процентные ставки помогут сдержать ослабление рубля, которое началось после падения цен на нефть с конца лета". Андрей Чеботарев

Внешнеэкономические факторы, оказывающие влияние на тенге, оказались смешанными. Индекс доллара за неделю немного снизился – до 101,1 пункта. Это снижение связано с ожиданиями рынка по возможному снижению ставки ФРС США на 0,5 пункта.

Индекс экспортных цен Казахстана с учетом цены на нефть и газ за неделю вырос на 1,0 пункта, составив 133,9. В течение недели цены на нефть доходили до 69 долларов США за баррель, затем стабилизировались на 71,61 доллара за баррель. Снижение стоимости нефти происходит на фоне ухудшения ожиданий перспектив мирового спроса на нефть и ожиданий по формированию избытка предложения на рынке.

Индекс экспортных цен без учета стоимости нефти и газа также вырос на 5,5 пункта, что связано с улучшением динамики стоимости металлов. Цены на металлы на мировых рынках растут на фоне признаков улучшения спроса в Китае и ожиданий стимулирующих мер, включая возможное снижение ключевой ставки.

Фото: the-tenge.kz

Форвардный курс, отражающий ожидания рынка по будущему курсу доллара к тенге, остается на уровне прошлой недели. Рыночные прогнозы скорректировались в сторону более умеренного ослабления тенге в краткосрочной перспективе. Это связано с предстоящими мерами поддержки национальной валюты, включая значительное увеличение объемов конвертации иностранной валюты в сентябре для обеспечения трансфертов из Нацфонда в государственный бюджет.

По прогнозам, чистое участие Национального банка РК на валютном рынке составит около 700 млн долларов, что будет способствовать стабилизации курса тенге и сдерживать его возможное ослабление.

Ранее мы сообщали, что нефть, скорее всего, будет дешеветь из-за энергетической политики Китая, что невыгодно для казахстанской экономики.