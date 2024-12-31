Почему упал российский рубль, и что будет с курсом тенге

В последний рабочий день 2024 года рубль подешевел к доллару до 101,6797 рубля. На это немедленно отреагировала и валюта Казахстана – сегодня курс доллара, объявленный Национальным банком РК, составляет 523.54 тенге, что на 1,56 тенге больше, чем накануне, сообщает Zakon.kz.

Как считают эксперты, падение рубля закономерно и обусловлено множеством факторов, из которых цена на нефть уже не является определяющей.

Так, котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро 31 декабря 2024 года выросли более чем на 1,2% — до 74,61 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 1,4% и достигла 71,61 долларов за баррель.

Мы наблюдаем отожженное дествие западных санкций против российской финансовой системы, — считает финансист Арсен Темирбаев.

"Самым важным событием 2024 года для валютного рынка России явился запрет для Московской биржи проводить торги долларом и евро. А окончательно внесли хаос последующие санкции против Газпромбанка. Это крайне ограничило приток валюты в страну и обесценило рубль". Арсен Темирбаев

Отметим, что прекращение торгов долларами и евро на биржевом рынке РФ привело к изменению методов определения валютных курсов. Сегодня для определения официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи.

Также, по мнению эксперта, падению курса рубля способствовал предновогодний покупательский ажиотаж, поскольку многие праздничные товары покупаются по импорту за валюту.

Что касается прогнозов по курсу тенге, то эксперт считает, что курс доллара к тенге на ближайшие две недели останется на уровне 525-530 тенге.

"Это новая реальность для нашего тенге, которая может измениться после 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп станет официальным президентом США. От его действий зависит многое". Арсен Темирбаев

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