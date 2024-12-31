#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.54
546.47
4.99
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.54
546.47
4.99
Финансы

Почему упал российский рубль, и что будет с курсом тенге

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 11:25 Фото: Zakon.kz
В последний рабочий день 2024 года рубль подешевел к доллару до 101,6797 рубля. На это немедленно отреагировала и валюта Казахстана – сегодня курс доллара, объявленный Национальным банком РК, составляет 523.54 тенге, что на 1,56 тенге больше, чем накануне, сообщает Zakon.kz.

Как считают эксперты, падение рубля закономерно и обусловлено множеством факторов, из которых цена на нефть уже не является определяющей.

Так, котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро 31 декабря 2024 года выросли более чем на 1,2% — до 74,61 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 1,4% и достигла 71,61 долларов за баррель.

Мы наблюдаем отожженное дествие западных санкций против российской финансовой системы, — считает финансист Арсен Темирбаев.

"Самым важным событием 2024 года для валютного рынка России явился запрет для Московской биржи проводить торги долларом и евро. А окончательно внесли хаос последующие санкции против Газпромбанка. Это крайне ограничило приток валюты в страну и обесценило рубль".Арсен Темирбаев

Отметим, что прекращение торгов долларами и евро на биржевом рынке РФ привело к изменению методов определения валютных курсов. Сегодня для определения официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи.

Также, по мнению эксперта, падению курса рубля способствовал предновогодний покупательский ажиотаж, поскольку многие праздничные товары покупаются по импорту за валюту.

Что касается прогнозов по курсу тенге, то эксперт считает, что курс доллара к тенге на ближайшие две недели останется на уровне 525-530 тенге.

"Это новая реальность для нашего тенге, которая может измениться после 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп станет официальным президентом США. От его действий зависит многое".Арсен Темирбаев

Ранее мы рассказали, каким может быть Индекс доллара в 2025 году.

Андрей Валентинов
Поделиться новостью
Читайте также
Курс валют в обменниках Алматы и Астаны в канун Нового года – 31 декабря
Финансы
11:12, Сегодня
Курс валют в обменниках Алматы и Астаны в канун Нового года – 31 декабря
Насколько может вырасти курс доллара в 2025 году – прогноз
Финансы
11:10, Сегодня
Насколько может вырасти курс доллара в 2025 году – прогноз
Казахстан стал лидером по иностранным инвестициям в Центральной Азии
Финансы
10:20, Сегодня
Казахстан стал лидером по иностранным инвестициям в Центральной Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: