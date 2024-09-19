В Казахстане ожидается рост цен на красную рыбу и икру

К концу 2024 года цены на красную рыбу всех сортов могут вырасти как минимум на 15-20%. Это связано с сильнейшим снижением лососевых на Дальнем Востоке и сокращением объема их добычи, сообщат Zakon.kz.

По данным Ассоциации добытчиков лосося Камчатского края, путина 2024 года будет просто провальной. Если в 2023 году на Дальнем Востоке поймали около 600 тысяч тонн рыбы (одна только Камчатка около 490 тысяч тонн), то в этом году будет поймано только около 200 тысяч тонн.

Такая же ситуация во всем регионе. Как сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, это объясняется закономерностями существования водных биоресурсов: несколько лет обильного улова сменяются сильным спадом.

"После пиковых нагрузок в 600 тысяч тонн вылова лосося всегда наступают времена, когда происходит снижение объема. Это наука, это природа, все об этом знали и знают". Георгий Мартынов

Как бы то ни было, но красной рыбы в мире в этом году будет меньше, а значит, цена на нее вырастет как минимум на 15-20%, полагают эксперты.

Разумеется, глобальное снижение добычи красной рыбы отразится и на прилавках рыбных магазинов в Казахстане.

Отметим, что в нашей стране ежегодно реализуется до 90 тысяч тонн рыбной продукции. В Казахстане функционируют более 1000 субъектов рыбного хозяйства, за которыми закреплено около 2000 рыбохозяйственных водоемов и их участков. В отрасли занято более 11 тысяч человек.

В естественных водоемах страны ежегодно вылавливается порядка 40-45 тыс. тонн рыбы, а объем выращенной рыбы составляет около 15 тысяч тонн, и этот показатель ежегодно растет. Около 30 тысяч тонн мы импортируем за границу, в том числе и в Европу.

Понятное дело, в Казахстане не добываются лососевые породы рыб, поэтому каждый год мы ввозим порядка 41 тысячи тонн рыбной продукции, преимущественно океанических и морских видов рыб. Только Россия поставляет в Казахстан от 12 до 13 тысяч тонн разной рыбы.

Сибас мы закупаем в Турции, Нидерландах и Франции. Рыбные субпродукты и скумбрию – в Дании, Исландии, Норвегии и Великобритании. Минтай, лососевых, сельдь, форель – в России, Норвегии, Кыргызстане, Эстонии и Чили.

И, тем не менее, вот печальная информация. По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Так, если ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 килограммов рыбной продукции в год на человека, то в Казахстане эта цифра составляет менее 4 килограммов. В свою очередь в соседних России и Китае потребляется 20-40 килограммов на человека, соответственно.

Ранее мы рассказали, из чего складывается цена на рыбу в магазинах Казахстана.