Названы страны-лидеры по количеству заключенных, а какова ситуация в Казахстане

Казахстан в рейтинге стран мира по количеству заключенных занимает 103-е место из 224-х возможных, сообщает Zakon.kz.

Показатель количества заключенных, как считают эксперты Института исследований политики в области преступности и правосудия (Institute for Crime & Justice Policy Research), является одной из ключевых оценок социального благополучия и безопасности стран мира, а также их государственной политики в области правосудия и борьбы с преступностью.

Под понятие "заключенный" попадают лица, находящиеся под стражей в тюрьмах или пенитенциарных учреждениях по решению уполномоченных органов или должностных лиц в связи с задержанием, арестом либо лишением свободы по приговору суда, за исключением неуголовных заключенных, содержащихся в административных целях.

Расчет конечного индекса производится путем деления числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы, на общую численность населения того или иного государства с последующим умножением на 100 тысяч, что в итоге дает показатель количества заключенных на 100 000 человек, проживающих в стране.

Всего в рейтинге оцениваются показатели 224-х государств мира.

Страны-лидеры

Согласно последним отчетным данным Института исследований политики в области преступности и правосудия, наибольшее число заключенных в мире сегодня фиксируется в Сальвадоре. Там на 100 тысяч местных жителей, по последним данным, приходится 1659 человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Столь высокие показатели заключенных в Сальвадоре, как отмечают эксперты, напрямую связаны с запущенной действующим президентом страны Найиб Армандо Букеле Ортесом кампанией по борьбе с транснациональными уличными бандами и группировками.

К слову, до его прихода к власти Сальвадор считался самым небезопасным государством мира, где преступные группировки и члены наркокартелей негласно управляли страной и десятилетиями терроризировали местных граждан.

На втором месте в мире по количеству заключенных находится Куба – 794 заключенных на 100 тысяч граждан. На третьем, где на 100 тысяч местных жителей приходится до 620 заключенных, – Руанда.

В топ-10 стран мира по этому показателю также входят Туркменистан (576 заключенных на 100 тысяч граждан), Соединенные Штаты Америки (542 заключенных на 100 тысяч граждан), Американское Самоа (538 заключенных на 100 тысяч граждан), Панама (533 заключенных на 100 тысяч граждан), Гуам (530 заключенных на 100 тысяч граждан), Тонга (516 заключенных на 100 тысяч граждан) и Турция (468 заключенных на 100 тысяч граждан).

Статистика по СНГ

На пространстве стран Содружества самое большое количество заключенных зафиксировано в Беларуси. Там на 100 тысяч граждан приходится около 345 лишенных свободы человек (24-е место в общемировом рейтинге).

На втором месте по СНГ и на 35-м в мире по этому показателю находится Россия (300 заключенных на 100 тысяч граждан). Третью позицию среди стран Содружества и 50-ю в мире занимает Азербайджан, где на 100 тысяч жителей приходится до 264-х заключенных.

Ниже вышеуказанных стран показатели в СНГ имеют Казахстан (103-е место – 163 заключенных на 100 тысяч жителей), Таджикистан (112-е место – 145 заключенных на 100 тысяч жителей), Кыргызстан (145-е место – 112 заключенных на 100 тысяч жителей), Узбекистан (166-е место – 85 заключенных на 100 тысяч жителей) и Армения (167-е место – 83 заключенных на 100 тысяч жителей).

Где заключенных меньше всего

Наименьшее число заключенных в мире, согласно статистике Института исследований политики в области преступности и правосудия, отмечается в Йемене. Там на 100 тысяч жителей страны приходится всего 14 человек, отбывающих срок наказания в местах лишения свободы.

В число стран мира с небольшим количеством лиц, лишенных свободы, также вошли Сомали (16 заключенных на 100 тысяч граждан), Лихтенштейн (20 заключенных на 100 тысяч граждан), Гамбия (22 заключенных на 100 тысяч граждан), Фарерские Острова (24 заключенных на 100 тысяч граждан), Конго (27 заключенных на 100 тысяч граждан), Гвинея-Биссау (31 заключенный на 100 тысяч граждан), Нигерия (33 заключенных на 100 тысяч граждан), Япония (33 заключенных на 100 тысяч граждан) и Исландия (35 заключенных на 100 тысяч граждан).

На этом фоне стоит подчеркнуть, что за исключением Лихтенштейна, Японии и Исландии, где низкий уровень преступности, сильные государственные институты и высокоморальное общество, столь низкие показатели количества заключенных в вышеуказанных странах обусловлены постоянной борьбой за власть между их элитами и отсутствием контроля над внутренней ситуацией со стороны государственных органов в целом.