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Где лучше жить – в Казахстане или в Бразилии: рейтинг качества жизни

люди на улице, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 17:00 Фото: Zakon.kz
По качеству жизни Казахстан в августе 2024 года улучшил свою позицию в рейтинге базы данных Numbeо. Страна поднялась на два балла и занимает 72 место. Мы немного уступаем Чили и опережаем Индонезию. По многим позициям Казахстан схож с Бразилией, сообщает Zakon.kz.

Индекс качества жизни Numbeо основан на данных и опросах пользователей. Это оценка общего качества жизни с использованием эмпирической формулы, которая учитывает следующие факторы:

  • Индекс покупательной способности (чем выше, тем лучше).
  • Индекс загрязнения (чем ниже, тем лучше).
  • Соотношение цены жилья к доходу (чем ниже, тем лучше).
  • Индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше).
  • Индекс безопасности (чем выше, тем лучше).
  • Индекс здравоохранения (чем выше, тем лучше).
  • Индекс времени в пути на работу и обратно (чем меньше, тем лучше).
  • Климатический индекс (чем выше, тем лучше).

Десятка лидеров рейтинга в подавляющем большинстве состоит из государств Европы. В середине 2024 года самые высокие показатели у Люксембурга (219,3), Нидерландов (207,5), Дании (205,6), Омана (204,3), Швейцарии (204), Финляндии (199,9), Исландии (199,7), Австрии (198), Норвегии (189) и Швеции (186,7).

таблицы качество жизни, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 17:00

Фото: numbeo

Жизнь в этих странах дороже, чем в Казахстане, в два и более раз. Но за счет высоких доходов у граждан этих стран высокая покупательная способность. Также в странах-лидерах рейтинга лучше экология – чище воздух и вода, более доступны жилье и медицинские услуги.

Хуже всех дела обстоят у Нигерии. В общем люди там живут беднее, чем казахстанцы, в 4-5 раз. Там в полтора раза выше преступность, чем у нас, свыше 179 млн человек, или более 67% населения Нигерии, лишены доступа к чистой питьевой воде.

Если же сравнивать качество жизни в Бразилии (113,5) и в Казахстане (102), то можно увидеть, в чем мы опережаем лидера Латинской Америки.

таблица качество жизни, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 17:00

Фото: numbeo

  • Индекс покупательной способности у бразильцев – 37,2, у нас – 44, 7.
  • Индекс безопасности у них – 34,9, у нас – 54,4.
  • Индекс стоимости жизни у них – 30,2, у нас – 31,7
  • Индекс здравоохранения в Бразилии – 59, а в Казахстане – 60,01.

То есть по всем ключевым позициям мы обгоняем далекую страну из южного полушария Земли.

А вот, увы, "ложки дегтя".

Индекс загрязнения в Бразилии – 52,5, а у нас – 73,2. Плохо у нас с экологией. Ну и, наконец, главное, климатический индекс у них – 96,9, а у нас – всего 39,8. Но последний пункт, согласитесь, не измерить никакими индексами. Именно эти два показателя поставили Бразилию чуть выше нас в таком престижном рейтинге.

Ранее мы сообщали, в каком регионе Казахстана жить дешевле всего.

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