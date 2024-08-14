Где лучше жить – в Казахстане или в Бразилии: рейтинг качества жизни
Индекс качества жизни Numbeо основан на данных и опросах пользователей. Это оценка общего качества жизни с использованием эмпирической формулы, которая учитывает следующие факторы:
- Индекс покупательной способности (чем выше, тем лучше).
- Индекс загрязнения (чем ниже, тем лучше).
- Соотношение цены жилья к доходу (чем ниже, тем лучше).
- Индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше).
- Индекс безопасности (чем выше, тем лучше).
- Индекс здравоохранения (чем выше, тем лучше).
- Индекс времени в пути на работу и обратно (чем меньше, тем лучше).
- Климатический индекс (чем выше, тем лучше).
Десятка лидеров рейтинга в подавляющем большинстве состоит из государств Европы. В середине 2024 года самые высокие показатели у Люксембурга (219,3), Нидерландов (207,5), Дании (205,6), Омана (204,3), Швейцарии (204), Финляндии (199,9), Исландии (199,7), Австрии (198), Норвегии (189) и Швеции (186,7).
Фото: numbeo
Жизнь в этих странах дороже, чем в Казахстане, в два и более раз. Но за счет высоких доходов у граждан этих стран высокая покупательная способность. Также в странах-лидерах рейтинга лучше экология – чище воздух и вода, более доступны жилье и медицинские услуги.
Хуже всех дела обстоят у Нигерии. В общем люди там живут беднее, чем казахстанцы, в 4-5 раз. Там в полтора раза выше преступность, чем у нас, свыше 179 млн человек, или более 67% населения Нигерии, лишены доступа к чистой питьевой воде.
Если же сравнивать качество жизни в Бразилии (113,5) и в Казахстане (102), то можно увидеть, в чем мы опережаем лидера Латинской Америки.
Фото: numbeo
- Индекс покупательной способности у бразильцев – 37,2, у нас – 44, 7.
- Индекс безопасности у них – 34,9, у нас – 54,4.
- Индекс стоимости жизни у них – 30,2, у нас – 31,7
- Индекс здравоохранения в Бразилии – 59, а в Казахстане – 60,01.
То есть по всем ключевым позициям мы обгоняем далекую страну из южного полушария Земли.
А вот, увы, "ложки дегтя".
Индекс загрязнения в Бразилии – 52,5, а у нас – 73,2. Плохо у нас с экологией. Ну и, наконец, главное, климатический индекс у них – 96,9, а у нас – всего 39,8. Но последний пункт, согласитесь, не измерить никакими индексами. Именно эти два показателя поставили Бразилию чуть выше нас в таком престижном рейтинге.
Ранее мы сообщали, в каком регионе Казахстана жить дешевле всего.