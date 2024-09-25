Ставка ниже, последствия выше: что ждет Казахстан после снижения ставки ФРС США

Федеральная резервная система США впервые за несколько лет снизила базовую ставку. К каким последствиям для экономики Казахстана это может привести в краткосрочной перспективе – в материале Zakon.kz.

Снижение базовой ставки ФРС США в сентябре впервые с 2020 года стало одним из важнейших событий для финансового рынка во всем мире. Американский финансовый регулятор снизил базовую ставку сразу на 0,5%. Отметим, что с 2022 года ФРС поднимала базовую ставку более 10 раз подряд в течение двух лет.

В официальном заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС отмечается, что последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция приблизилась к целевому показателю Комитета в 2%, но остается несколько завышенной.

"Комитет все больше убеждается в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%, и считает, что риски для достижения его целей в области занятости и инфляции примерно сбалансированы. В свете прогресса в области инфляции и баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 1/2 процентного пункта до 4,75-5%". Из заявления FOMC

К слову, на казахстанском рынке особой реакции на новости из США не последовало. Согласно данным АФК, индекс KASE продолжил рост, а курс доллара незначительно снизился, оставшись в пределах 478-480 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Тем не менее в краткосрочной перспективе снижение ставки США может иметь некоторые последствия, в том числе и для казахстанской экономики.

Рост мировой экономики

Снижение базовой ставки, принятое ФРС впервые за несколько лет, – это очень большое и существенное событие, считают эксперты.

По словам финансового консультанта Расула Рысмамбетова, таким образом США признают, что, во-первых, экономика Соединенных Штатов "излечилась". Снижение ставки до целевых показателей – это здоровый признак, который даст больше уверенности бизнесу, говорит эксперт.

"В глобальной экономике появится больше денег, и поскольку доллар – это доминирующая валюта, и многие вещи финансируются долларами в большинстве стран мира, я думаю, это приведет к увеличению проектов. Поэтому, вероятно, мировую экономку ждет рост, если такой рост произойдет в США". Расул Рысмамбетов

Для Казахстана снижение ставки в США в будущем может привести к удешевлению импорта. Финансист добавил, что вкупе с недавним повышением суверенного рейтинга Казахстана международным рейтинговым агентством Moody's снижение ставки ФРС может благоприятно повлиять на инвестиционную привлекательность страны.

"Конечно, много говорится о том, что внешний долг большой, и я в целом согласен с этим. Но денег в экономике не так уж и много, поэтому очень важно идти в долг, увеличивать капитальные затраты, учитывая, что у нас впереди беспрецедентные расходы, которые будут направлены на инфраструктуру, которая за долгие годы не слишком активно обновлялась". Расул Рысмамбетов

Потенциальные риски

Мировой рынок давно ожидал снижения ставки, однако ФРС решила принять это решение только сейчас ввиду того, что появились "тревожные сигналы", указывающие на охлаждение экономики США и риски возможной рецессии, считает аналитик Арман Бейсембаев.

По его мнению, снижение ставки должно было произойти еще в июне или июле текущего года. При этом снижение ставки сразу на 0,5% довольно резкое для США, так как, исходя из исторических данных, американский регулятор ранее более осторожно понижал ставки.

"Обычно понижение процентной ставки приводит к тому, что доллар начинает падать на мировом рынке, а удешевление доллара – это поддержка для сырьевых рынков и, в частности, для нефти. И потенциально это как минимум может привести к тому, что цены на нефть начнут расти. То есть, если доллар будет дешеветь, это значит, что нефть будет дорожать. Но это классический вариант. Вполне возможно, что в этот раз произойдет что-то другое". Арман Бейсембаев

Аналитик отмечает, что снижение ставки само по себе является позитивным сигналом, но подчеркивает, что это происходит на фоне "не очень хороших событий и процессов". По его мнению, при негативном сценарии, если в США появятся явные признаки рецессии, это довольно быстро может перекинуться на Европу, а дальше и на Китай. Ввиду того, что это самые крупные потребители нефти, при рецессии ни о каком росте цен на нефть речи не будет. Как следствие будут закрываться компании, а люди станут меньше ездить и потреблять.

"Соответственно, если нефть будет дешеветь, то мы много недозаработаем для бюджета. Предыдущие два года мы жили преимущественно за счет того, что цены на нефть были довольно высокими. А если цены на нефть будут низкими и упадут ниже 60 долларов за баррель, у нас начнутся проблемы с бюджетом". Арман Бейсембаев

Вслед за этим может произойти и обесценение нацвалюты РК вплоть до 500 тенге за доллар и выше. Впрочем, в перспективе нескольких месяцев заметного эффекта от снижения ставки в США на Казахстан эксперт не ожидает, а описанный выше негативный сценарий может не реализоваться.

"Лаг воздействия ставки в целом на экономику, в том числе на мировую, от трех месяцев до полугода. Соответственно, первое ощутимое влияние мы получим, будет минимум через три месяца при условии, что ничего не случится и не появится иных значимых факторов". Арман Бейсембаев

Связь с базовой ставкой в РК

На решения Нацбанка о базовой ставке события в США напрямую не повлияют, полагают эксперты, так как казахстанский регулятор ориентируется на другие факторы. И, в частности, на внутреннюю инфляцию, а также бюджетную и фискальную ситуацию и т.д.

Арман Бейсембаев ожидает, что инфляция на протяжении 2025 года не позволит слишком сильно снижать ставку, а таргет по инфляции в 5% в лучшем случае будет достигнут в 2026 году, что совпадает с прогнозными моделями Нацбанка. При этом, если импорт для Казахстана все же подешевеет, это положительно скажется на инфляции и на решениях по базовой ставке.

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько может снизиться базовая ставка в Казахстане в ближайшие несколько лет.