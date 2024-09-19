Что произошло с долларом на торгах 19 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,93 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс юаня составил 67,71 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,9-480,7 тенге, евро – по 530,5-535 тенге, российские рубли – по 5,13-5,23 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 19 сентября.

Так, ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 1,06%, до 74,43 доллара за баррель.

Фьючерс на техасскую нефть WTI с поставкой в ноябре подорожал на 1,24%, до 70,75 доллара за баррель.

Утром 19 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,96 тенге, евро – в 533,03 тенге, рубля – в 5,22 тенге.