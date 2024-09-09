Доллар еще подешевел на торгах 9 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,89 тенге, снизившись еще на 1,51 тенге.

Курс китайского юаня снизился до 67,37 тенге (-0,59).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,7-480,7 тенге, евро – по 528,5-533 тенге, российские рубли – по 5,19-5,31 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 9 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,44%, до 72,08 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 1,48%, до 68,67 долларов за баррель.

Утром 9 сентября Нацбанк установил курс доллара в 480,55 тенге, евро – 533,75 тенге, рубля – 5,36 тенге.