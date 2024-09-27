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Доллар еще подорожал на торгах 27 сентября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 15:39 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,23 тенге, поднявшись еще на 0,66 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,42 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,9-480,7 тенге, евро – по 533-537 тенге, российские рубли – по 5,11-5,21 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,27%, до 71,28 долл. за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,33%, до 67,89 долл. за баррель.

Утром 27 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,54 тенге, евро – 533,76 тенге, рубля – 5,17 тенге.

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