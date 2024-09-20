Малый и средний бизнес Казахстана стал лидером по притоку инвестиций

За восемь месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил почти 9765 миллиардов тенге, что в сопоставимых ценах на 0,1% больше, чем за то же время 2023 года. Непривычно то, что крупный бизнес замедлил темпы инвестиций, а МСБ показал стремительный рост, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что капитальные инвестиции в экономику Казахстана по итогу восьми месяцев замедлились, они все равно показали рост благодаря увеличению вливаний из госбюджета на 26,6%.

Интересна динамика по регионам. Так, самое большое увеличение инвестиций в основной капитал наблюдается в Жетысуской (на 34,6%), Кызылординской (на 28%), Павлодарской (на 27,1%), Туркестанской (на 25,6%), Алматинской (на 23,5%) областях.

Фото: stat.gov.kz

При этом уменьшение объема инвестиций в основной капитал наблюдается в Акмолинской (на 33,3%), Атырауской (на 29,4%), Мангистауской (на 15,4%), Актюбинской (на 13%), Абайской (на 6,2%) и Западно-Казахстанской (на 4,7%) областях.

Фото: stat.gov.kz

На что тратятся деньги? 65,6% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, около 30% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

И самое главное.

Статистика в разрезе предприятий показывает, что в январе-августе этого года отрицательная годовая динамика инвестиций сохраняется у крупных предприятий (-17,1%), в то время как рост обеспечили малые и средние предприятия на 12% и 30%, соответственно.

Фото: stat.gov.kz

При этом преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 6621,5 млрд. тенге, или 67,8% от общего объема.

Бюджетные средства составили 18,5% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с январем-августом 2023 года увеличились на 26,2%.

Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 3,6%.

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