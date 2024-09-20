Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Малый и средний бизнес Казахстана стал лидером по притоку инвестиций

руки и гаджеты, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:53 Фото: pixabay
За восемь месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил почти 9765 миллиардов тенге, что в сопоставимых ценах на 0,1% больше, чем за то же время 2023 года. Непривычно то, что крупный бизнес замедлил темпы инвестиций, а МСБ показал стремительный рост, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что капитальные инвестиции в экономику Казахстана по итогу восьми месяцев замедлились, они все равно показали рост благодаря увеличению вливаний из госбюджета на 26,6%.

Интересна динамика по регионам. Так, самое большое увеличение инвестиций в основной капитал наблюдается в Жетысуской (на 34,6%), Кызылординской (на 28%), Павлодарской (на 27,1%), Туркестанской (на 25,6%), Алматинской (на 23,5%) областях.

таблица инвестиции , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:53

Фото: stat.gov.kz

При этом уменьшение объема инвестиций в основной капитал наблюдается в Акмолинской (на 33,3%), Атырауской (на 29,4%), Мангистауской (на 15,4%), Актюбинской (на 13%), Абайской (на 6,2%) и Западно-Казахстанской (на 4,7%) областях.

таблица инвестиции , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:53

Фото: stat.gov.kz

На что тратятся деньги? 65,6% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, около 30% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

И самое главное.

Статистика в разрезе предприятий показывает, что в январе-августе этого года отрицательная годовая динамика инвестиций сохраняется у крупных предприятий (-17,1%), в то время как рост обеспечили малые и средние предприятия на 12% и 30%, соответственно.

таблица инвестиции , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:53

Фото: stat.gov.kz

При этом преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 6621,5 млрд. тенге, или 67,8% от общего объема.

Бюджетные средства составили 18,5% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с январем-августом 2023 года увеличились на 26,2%.

Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 3,6%.

Ранее мы рассказали, как снижение ставки ФРС США повлияет на экономику Казахстана и повлечет рост инвестиций.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Как изменились курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 20 сентября
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 сентября
Стал лидером по росту ссудного портфеля
Bank RBK стал лидером по росту ссудного портфеля
Андрей Валентинов
Бюро национальной статистики Казахстан Инвестиции в РК 2024 год МСБ Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: