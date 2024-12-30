Карагандинская область – лидер по инвестициям в Казахстане

Подведены итоги производственного инвестирования в Казахстане за 11 месяцев уходящего года. В целом объем инвестиций в основной капитал составил 15 758 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в январе-ноябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Увеличение индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал наблюдается в Карагандинской (на 50,5%), Жетысуской (на 37,8%), Павлодарской (на 35,8%), Туркестанской (на 25,5%), Алматинской (на 22,5%), Кызылординской (на 20,5%) областях и в Астане (на 20,4%).

При этом, уменьшение ИФО инвестиций в основной капитал наблюдается в Атырауской (на 27,7%), Акмолинской (на 15,2%), Мангистауской (на 14,4%), Актюбинской (на 13,9%), Улытауской (на 6,4%), Жамбылской (на 2,8%) областях и в Алматы (на 3,8%).

Фото: stat.gov.kz

Около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями. Из общего объема в 15 758 029 477 тенге малые предприятия инвестировали 9 087 382 295 тенге, тогда как крупные предприятия вложили в инвестиции 5 264 574 638 тенге.

65,9% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, около 30% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

Важно, что преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых в январе-ноябре 2024 года составил 10 345,5 млрд тенге или 65,7% от общего объема.

Бюджетные средства составили 20,2% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличились на 37,5%.

Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 4%.

Фото: stat.gov.kz

Ранее мы сообщили, что доля МСБ на 1 декабря 2024 года в экономике страны составила 38,2%. Количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 1,5%, превысив 2 млн предприятий. В секторе среднего и малого предпринимательства занято свыше 4,2 млн казахстанцев. При этом объем выпуска продукции субъектами МСБ увеличился на 19,1% и составил 34,2 трлн тенге.