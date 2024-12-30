#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Финансы

Карагандинская область – лидер по инвестициям в Казахстане

Караганда, виды Караганды, город Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:42 Фото: пресс-служба акимата Караганды
Подведены итоги производственного инвестирования в Казахстане за 11 месяцев уходящего года. В целом объем инвестиций в основной капитал составил 15 758 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в январе-ноябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Увеличение индекса физического объема (ИФО) инвестиций в основной капитал наблюдается в Карагандинской (на 50,5%), Жетысуской (на 37,8%), Павлодарской (на 35,8%), Туркестанской (на 25,5%),  Алматинской (на 22,5%), Кызылординской (на 20,5%) областях и в Астане (на 20,4%).

При этом, уменьшение ИФО инвестиций в основной капитал наблюдается в Атырауской (на 27,7%), Акмолинской (на 15,2%), Мангистауской (на 14,4%), Актюбинской (на 13,9%), Улытауской (на 6,4%), Жамбылской (на 2,8%) областях и в Алматы (на 3,8%).

инвестиции , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:42

Фото: stat.gov.kz

Около половины общереспубликанского объема капитальных вложений осуществляется крупными и средними предприятиями. Из общего объема в 15 758 029 477 тенге малые предприятия инвестировали 9 087 382 295 тенге, тогда как крупные предприятия вложили в инвестиции 5 264 574 638 тенге.

65,9% от общего объема затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, около 30% от общего объема – на приобретение машин, оборудования и транспортных средств.

Важно, что преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых в январе-ноябре 2024 года составил 10 345,5 млрд тенге или 65,7% от общего объема.

Бюджетные средства составили 20,2% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличились на 37,5%.

Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 4%.

инвестиции , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:42

Фото: stat.gov.kz

Ранее мы сообщили, что доля МСБ на 1 декабря 2024 года в экономике страны составила 38,2%. Количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 1,5%, превысив 2 млн предприятий. В секторе среднего и малого предпринимательства занято свыше 4,2 млн казахстанцев. При этом объем выпуска продукции субъектами МСБ увеличился на 19,1% и составил 34,2 трлн тенге.

Андрей Валентинов
Поделиться новостью
Читайте также
Курс доллара вырос в Казахстане
Финансы
15:40, Сегодня
Курс доллара вырос в Казахстане
Каким будет индекс доллара в 2025 году - прогнозы экономистов
Финансы
14:45, Сегодня
Каким будет индекс доллара в 2025 году - прогнозы экономистов
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 декабря
Финансы
11:20, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: