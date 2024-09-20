Какую часть своего дохода отдают казахстанцы на погашение долгов и кредитов

В среднем на каждого казахстанца, включая младенцев, приходится около 890 тенге кредитного займа. При этом в некоторых областях страны на погашение долгов и кредитов уходит небольшая часть дохода, а в некоторых приходится отдавать банкам более 10% от заработанных денег, сообщает Zakon.kz.

Сумма выданных кредитов жителям страны сегодня составляет 17,8 трлн тенге. При этом рост займов населению растет каждый месяц на 1-1,5%. Это обусловлено увеличением потребительских займов и ипотечного кредитования.

В среднем по стране доля расходов на погашение кредитов составляет 6,9% от дохода граждан. Причем в некоторых регионах этот показатель и вовсе небольшой, на уровне ведущих стран Европы.

Например, согласно статистике, жители Мангистауской области отдают на оплату долгов и кредитов всего лишь 0,5% от дохода. Алматинцы и шымкентцы выплачивают банкам по 2,3% и 2,5%, соответственно.

Однако есть и такие регионы, где доходы у населения небольшие, а кредитов оформлено много.

Самый большой сегмент на погашение долгов и кредитов приходится на Улытаускую область – 26,3% от дохода.

Также в нескольких областях отмечена 10%-ная доля доходов, выплачиваемая гражданами финансовым организациям. Это Карагандинская (11,8%), Актюбинская (11,4%), Кызылординская (10,6%), Акмолинская (10,4%) области и Астана (11,1%).

В целом ситуация по доли от доходов, отдаваемая на погашение кредитов по регионам, выглядит так (по убыванию):

Улытауская область – 26,3%

Карагандинская область – 11,8%

Актюбинская область – 11,4%

Астана – 11,1%

Кызылординская область – 10,6%

Акмолинская область – 10,4%

Жетысуская область – 9,9%

ЗКО – 9,8%

Атырауская область – 8,1%

СКО – 7,1%

Алматинская область – 6,4%

Павлодарская область – 6,2%

Костанайская область – 5,9%

ВКО – 4,9%

Абайская область – 4,3%

Жамбылская область – 3,8%

Туркестанская область – 3,7%

Шымкент – 2,5%

Алматы – 2,3%

Мангистауская область – 0,5%

При этом уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору в целом по РК составил 3,1% от ссудного портфеля.

Интересно, что, согласно докладу НБРК, по кредитованию в структуре потребительских кредитов наблюдается увеличение спроса на автокредитование на фоне увеличения акционных предложений от партнеров-автосалонов.

В то же время динамика ипотечного портфеля банков продемонстрировала небольшое замедление во втором квартале текущего года, что обусловлено снижением спроса ввиду некоторого ужесточения условий по ипотечным займам.

Ранее мы рассказали, что более полумиллиона казахстанцев установили сервис "Стоп-кредит".